El trío mendocino que se anima a contar su historia de poliamor

Latiene como protagonistas aque se animó a contar los detalles de una relación que se viralizó en todo el país.

El poliamor se inició en Mendoza cuando Maira, de 23 años, empezó a trabajar en el call center que tenía al frente a Nazareno y a Eliana, quienes ya eran pareja. Todos se llevaban muy bien desde el inicio, según contó María al diario Los Andes. Desde ese momento, empezaron a compartir actividades fuera del espacio laboral y todo comenzó a fluir.

“Los tres nos juntábamos sin problemas, pero si yo me juntaba sola con Eli, extrañábamos al otro. Algo estaba pasando”, contaron. “Si éramos sólo dos, en cualquier cosa que hiciéramos nos hacía falta el otro. Eso fue llevando a plantear cómo seguíamos adelante”, agregaron.

Un día descubrieron que todo era mejor cuando lo hacían de a tres. “Empezamos a ver que sentíamos cosas que no entendíamos”, explicó Maira. A su vez, Nazareno también comentó que "todo comenzó como una relación laboral que luego se transformó en amistad y después en una relación de tres".

Los tres advirtieron que entre ellos había atracción física y amorosa y faltaba dar el primer paso. “Habíamos organizado una juntada en nuestra casa y decidimos no salir a bailar”, rememora Eliana. “Era una cena después de pasar todo el día juntos. Con May, en un momento, nos propusimos hacerle una broma para Naza, diciéndole que íbamos a ser novias entre nosotras porque ya no nos gustaban los hombres. Cenamos, le ofrecí vino a él. Él dijo que no y ella sí aceptó. Y ahí nos dimos un beso. Quedó todo explicado”, cuenta.

Nazareno dice que no podía creer lo que veía. “Como hombre es una fantasía normal, estaba en medio de dos mujeres hermosas, pero no creí que ahora estaba por empezar a formar parte de una relación de tres”, reconoce.

“Fue todo natural y sin problemas ya desde esa primera vez. Pasó lo que estábamos sintiendo: nos queríamos los tres, nos protegíamos”, cuenta Maira. “Era lo que le estaba faltando a la relación, porque antes ya habíamos notado que sólo dos nos sentíamos incompletos”, acota.

“Tenemos una relación de poliamor y de tres. No mantenemos una relación abierta, no somos swingers. Somos un trío y nos amamos”, coinciden los protagonistas de la historia.

Sobre la intimidad, Maira admitió entre risas que "tuvieron que comprar una cama más grande". Lo sexual es lo que más curiosidad provoca en los demás, tal como ellos reconocen. “Es descubrir algo nuevo cada día”, dice Nazareno. Eliana, en cambio, sostiene que es tan intenso lo que se siente que “no hay palabra que lo defina, es único”. “Coincido con lo que dice mi novia”, acota Maira.

Además, ya planean tener una familia. “Sí, nos gustaría ser papás. Lo tenemos ya planeado y diagramado (risas)… pero todavía es muy pronto”, dijo Nazareno. Mayra y Eliana contaron cuál es el plan: "Hemos hablado y queremos quedar las dos embarazadas al mismo tiempo. Nos gustaría mucho. Pero, por supuesto, no siempre se puede conseguir, así que si queda alguna embarazada de las dos antes, no hay problemas. Y ya veremos”.