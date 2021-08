Belén, un barrio golpeado por la inseguridad

En la tarde de este jeuves, un repartidor que se encontraba descargando bebidas en un negocio del barrio Belén, fue víctima de un robo en las últimas horas. El martes pasado hubo otro hecho que se dio a plena luz del día. Infoeme recorrió la zona y habló con los vecinos quienes expresaron su indignación: “Dormís 5 horas para que al otro día te roben todo”.

En la intersección que une a los barrios Isaura y Belén, hace 5 meses había cámaras de seguridad del municipio, pero según cuentas los vecinos, "los delincuentes que se han adueñado de la zona las rompieron y nadie las volvió a instalar". El comentario que recibieron los residentes del lugar es que, por lo menos por el momento, no hay planes de reponerla.

Anoche dejaron de funcionar las luminarias que están sobre Avenida Emiliozzi en su intersección con Perito Moreno y “tampoco nadie las fue a arreglar”. Además de eso, "todos los días a las 20 dejan de funcionar los semáforos y es como si fuera una película de terror, a esa hora todo se vuelve tierra de nadie”.

“A las 20, venda o no el pan, hay que cerrar”, afirmó un comerciante de la zona, quien además indicó que hace días tiene custodia policial por un robo ocurrido durante el martes pasado, aunque resaltó que cuando asaltaron al repartido "no estaban".

Este jueves, el joven estaba descargando un pedido de bebidas en un autoservicio del barrio y fue interceptado por un desconocido que le sustrajo su celular. En respuesta a esta acción un hombre que vio lo ocurrido desde adentro del local corrió al ladrón, quien le disparó.

Quienes dialogaron con este medio anticiparon que “muchas personas no se quieren involucrar por miedo o porque son familiares”, y remarcaron que no toda la gente de la zona comete delitos. “Hay gente que cuidar, los vecinos están cansados”, indicaron. Ante esto último, añadieron que muchas personas que están en planes de construir sus casas no llevan los materiales de construcción al barrio, ya que si lo hacen y los dejan ahí "les roban todo".

En algunas reuniones vecinales que se llegaron a concretar luego de “autoconvocarse”, estuvo la idea y la necesidad de solicitar un módulo policial como el que está ubicado en Barrio Independencia y CECO, pero no hubo mayores avances.

Con mucha indignación y cansados de la inseguridad, los vecinos afirmaron: “Si nosotros tenemos seguridad podemos trabajar, dormís 5 horas para que al otro día te roben todo”.