Barrio Belén: dos jóvenes armados robaron una panadería

Un violento robo tuvo lugar alrededor de las 20 de este martes en una panadería del barrio Belén.

El hecho ocurrió cuando dos jóvenes ingresaron al local, ubicado en la Avenida Emiliozzi al 5.700, y amenazaron a la propietaria del lugar para que les entregue dinero.

“Uno se quedó cerca de la puerta y el otro se acercó al mostrador, se levantó el buzo para indicar que estaba armado y me dijo que le diera plata. Cuando les dije que no tenía nada me dijeron que entonces les entregara todo lo que había en la caja”, contó la propietaria del lugar, que en el momento se encontraba con su familia en el comercio.

De ese modo, los asaltantes se hicieron de la recaudación de todo el día y huyeron del lugar.

“Esto a nosotros nos mata, se llevaron todo lo que había. Ya tuve que hablar con los proveedores para ver si puedo retrasarme un poco con el pago de los insumos, porque realmente contábamos con ese dinero”, explicó la víctima.

“Mi hija es insulina dependiente, y fue tanto el estrés que generó la situación que se descompensó y tuvimos que llamar a la ambulancia, fue una situación horrible, realmente no se puede trabajar así”, agregó la mujer, que, junto con los demás vecinos de la zona, aprovechó para reclamar más presencia policial en el lugar.

“Esto es tierra de nadie, estamos cansados de vivir así, en el poste que está afuera había cámaras pero las destrozaron, estamos completamente desprotegidos”, explicó la víctima.

“Necesitamos que haya más presencia policial, un móvil aunque sea, porque en ese sentido este sector está completamente abandonado y no pueden seguir pasando estas cosas”, concluyó.