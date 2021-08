Manifestación de un olavarriense en kayak: “Me trataron como un delincuente por un cartel”  

Marcelo Cortes decidió manifestarse, día en que llegaba el Presidente a Olavarría y lo hizo a su manera. Se subió a su kayak y remo por el Arroyo Tapalque con un mensaje, después de eso terminó preso. En diálogo con Infoeme, el olavarriense dio detalles sobre lo ocurrido y sostuvo: “Me trataron como un delincuente por un cartel”.

A sabiendas de la llegada del presidente Alberto Fernández, el viernes por la tarde, Marcelo Cortes tomó su kayak y salió a remar por el arroyo Tapalqué, en sus manos también llevaba un cartel que decía: “El 18/4/20 murió mi mamá, fue su cumple y solo toque el cajón. La vi un mes atrás. Y ustedes comiendo torta y champan con la guita nuestra. Solange-Lara-Abigail. Pedí disculpas”. Un mensaje en el que hacía alusión a la foto que se filtró horas previas a la llegada del mandatario nacional a la ciudad.

Sin poder terminar su manifestación, minutos antes del arribo de Fernández a la “Plaza Aguado”, varias personas redujeron al olavarriense, que se encontraba en las escaleras del Club Luz y Fuerza y lo llevaron en un patrullero a la comisaria, lugar en el que asegura que estuvo cuatro horas.

“Me inventaron una causa, me metieron preso, no me dejaron ver un abogado, me trataron como un delincuente por un cartel”, señaló Cortes quien además agregó que junto a su abogado realizaran una contradenuncia por lo ocurrido.