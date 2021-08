Gollan cruzó a Manes en Olavarría: "No entiende nada sobre Salud pública"

En el transcurso de la conferencia de prensa brindada en Olavarría por el precandidato a Diputado Nacional por el Frente de Todos Daniel Gollan, el ex ministro no tuvo reparo alguno en responder a las duras criticas que Facundo Manes, uno de los referentes del radicalismo, realizó hacia su gestión en el área de la Salud.

Fue durante este jueves que el ex ministro de Salud Provincial fue objeto de las fuertes opiniones de Manes, quién catalogó de "pésima" su gestión. Cómo respuesta, Gollan expresó que el radicalismo "primero tendría que solucionar su interna, y debatir con Diego Santilli" antes de criticarlo.

"Lo que necesita la población es un representante que pueda hablar de salud en términos de acceso a los medicamentos y a la equidad".

A parte de eso, el precandidato por el Frente de Todos elogió el trabajo del médico radical Aldo Carlos Neri en el sistema sanitario y lo diferenció de Manes "que no entiende nada sobre salud publica"

"Yo, respecto mucho el trabajo que puede tener el doctor Manes en la neurociencia, pero lo que necesita la población es un representante que pueda hablar de salud en términos de acceso a los medicamentos y a la equidad, es algo que nosotros lo venimos estudiando hace treinta año, nuestra especialización en la UBA es sobre la salud publica", destacó Gollan.

"Cualquiera puede proponerse a ser candidato a diputado, no hay problema que seas abogado o albañil, lo que sí es que Manes no entiende nada sobre salud publica, él habla sobre cuestiones muy especificas de la ciencia de la Salud que incluso hoy en día están en una nebulosa de conocimiento enorme, como es por ejemplo el funcionamiento del cerebro", agregó el ex funcionario.

"No tendría problema con debatir con Manes, pero me va costar mantener la discusión, sobre todo porque yo soy especialista en epidemiologia", concluyó.