Abad: “Seguramente para Gollan, Favaloro tampoco sabía de salud pública porque no venía de la política"

El legislador bonaerense, presidente del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados de la Provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, le respondió a Daniel Gollan, quien afirmó que a Facundo Manes “nunca le interesó” la salud pública: “La salud pública no se reduce solamente al sector público. Facundo es un hacedor, es una autoridad en la materia, es un referente indudable”, dijo.

Abad destacó que “lo que deja al descubierto la declaración de Gollan es que su visión de lo que significa la salud pública en un país es muy limitada, y ahí puede estar la explicación de por qué nos va como nos va. No puede haber salud pública robusta y con futuro sin un nexo entre lo sanitario, la educación y la ciencia; y desde el rol profesional y científico que Facundo ha cumplido en todo en todo este tiempo, sin dudas que su aporte ha sido más que significativo”.

En este marco, destacó que “seguramente para Gollan, Favaloro tampoco sabía de salud pública, porque no venía de la política, o no ocupaba un cargo en un ministerio. Su mirada es equivocada: tanto él como Facundo desarrollaron una visión de país, en el cual la ciencia, la salud y la educación son los pilares del futuro. Pero se ve que eso, para un ex ministro que abandonó el ministerio en medio de una pandemia, no es un aporte decisivo en política pública”.

“Manes es un profesional con prestigio mundial, que ahora lo pone al servicio de su país. Pero no se cree un iluminado, y en su esquema de trabajo dialoga e incorpora a los mejores, algo que viene demostrando desde la creación de INECO, su experiencia en CONICET, su paso por el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro y su rectorado en la Universidad”, señaló.