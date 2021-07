Preocupación por el avance de la variante Delta en el país

Desde el Ministerio de Salud de la Nación comunicaron que la dirección de Epidemiologia de la provincia de Córdoba notifico un caso de coronarivus infectado con la variante Delta en un viajero que arribó desde Lima, Perú. A partir de este caso se detectaron trece casos positivos relacionados en su grupo familiar.

De acuerdo a la investigación epidemiológica realizada, de los trece casos que fueron analizados en el Laboratorio Central de la provincia, en doce se determinó la variante Delta, mientras que aún no fue identificada en el paciente número trece.

Las autoridades de Córdoba detallaron que continúan con la investigación epidemiológica para identificar a otros posibles contactos que deban permanecer en aislamiento. En esta línea, precisaron que fueron aisladas cinco burbujas en cuatro establecimientos educativos, que se encuentran en seguimiento.

Todas las muestras se enviaron al Instituto ANLIS-Malbrán y al INTA Córdoba -en el marco del proyecto PAIS- para confirmar la variante involucrada por secuenciación completa del genoma viral.

El Ministerio de Salud de la Nación y de la cartera de salud de Córdoba coincidieron e insistieron de que los viajeros internacionales cumplan con el aislamiento, la consulta temprana ante eventuales síntomas y el testeo al séptimo día en todas las personas que llegan desde el exterior.

En este marco, Florencia Carignano, directora Nacional de Migraciones, señaló que las cuotas de ingreso al país seguirán porque “tenemos 1.271 denuncias desde el 14 de junio, que es cuando empezamos a controlar, hasta ahora de personas que no estaban en su domicilio cuando se les fue a constatar”.

“Si todos hicieran la cuarentena, seguramente no sería necesario. O si todas las provincias hicieran lo que hicieron provincia de Buenos Aires, Salta y San Juan de disponer hoteles todos sabríamos que las personas llegan, van al hotel y no hay manera de que no cumplan el aislamiento. Pero todos sabemos que hay personas que llegan del exterior y no lo hacen”, señaló la funcionaria.

Fuente: Diarios Bonaerenses