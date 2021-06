La “Tota” Burghini renunció a su cargo en la Federación de Básquet de Provincia de Buenos Aires

El presidente de la Asociación de Básquet de Olavarría renunció a su cargo dentro de la Federación de Básquet de Buenos Aires, cargo que asumió en noviembre pasado.

“Están haciendo política con el básquet y yo no estoy de acuerdo con eso”, comenzó diciendo el presidente de la ABO al explicar el motivo que lo llevó a dejar su cargo en el ente provincial y aclaró: “No estoy de acuerdo con cómo están tratando varios temas, a mí no me interesa un cargo político sólo trabajar por el bien del básquet”.

Días atrás se conoció la desafiliación de la Federación de Provincia a la Confederación Argentina de Básquet por 180 días debido a la irregular situación dirigencial que atraviesa desde la reelección de Miguel Chami y si bien el olavarriense había defendido esa elección y lo sigue haciendo porque las Asociaciones “no cumplieron con los requerimientos de la CABB y en la actualidad siguen incumpliendo” ya no será el secretario.

Afirmando que con las medidas “están llevando a que desaparezcan las Federaciones, no estoy de acuerdo con que los clubes se afilien a la Confederación para participar de los torneos porque ellos son grandes culpables” y explicó que la situación se extendió porque las Asociaciones opositoras “no quieren hacer una nueva asamblea, quieren sacar a todos los que hoy están y ponerse ellos, eso es un Golpe de Estado”.

Por otro lado, confirmó que la intervención anunciada en marzo pasado aún no fue llevada a cabo porque se informó en una dirección inexistente aunque la Federación presentó ante Personería Jurídica todos los papeles obligatorios y que la desafiliación que alcanzaría hasta finales de noviembre impedirá que los equipos olavarrienses compitan a nivel federativo.

Presentando la denuncia indeclinable, el profesor de educación física sostuvo: “Toda esto es cansador, ninguna de las partes está pensando en el básquet y los deportistas son los únicos que lo terminan pagando, porque es muy fácil criticar, incumplir y después vivir poniendo palos en la rueda”.

“Estaban acostumbrados en que no había elecciones entonces nadie cumplía con las obligaciones, desde que yo estoy en la Asociación trabajamos para ponernos al día con las obligaciones y anualmente presentamos los Balances”, sentenció.