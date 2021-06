Leonel Tesler: “Cada vacuna que damos es una víctima que le sacamos al COVID”

El médico sanitarista Leonel Tesler, integrante del equipo asesor del gobernador Axel Kicillof, confirmó que es factible desarrollar una “vacunación casa por casa” como planteó el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán.

En declaraciones a Con Quién Hay que Hablar por Radio Provincia expresó que “es probable que nos quede una parte de la población sin vacunar y a esa parte es posible en lugar que la gente venga que el Estado vaya y ofrezca la vacuna”.

Tesler indicó que “ahora para favorecer que la gente más grande se vacune se abrió la vacunación libre para mayores de 70 años y que se acerque a cualquier vacunatorio. Hay que ver que impacto tiene eso. Hay municipios donde sobraron turnos”.

Consultado por la vacuna que fabrica el gobierno de la India con la cual cerró acuerdos la Provincia para que lleguen 10 millones de dosis dijo que “una vez que ANMAT autorice comenzarán a aplicarse y ojalá que sea pronto”.

“El empuje que viene tomando la vacunación en las últimas semanas cobró un ímpetu que nos da muchas esperanzas de tener una gran parte de la población ya vacunada muy pronto además de la producción propia y este contrato con la India, nos dan muchas esperanzas en un momento muy tremendo”, aseveró Tesler.

Agregó que “estamos luchando en plan de igualdad y le estamos sacando víctimas a la pandemia. Si alcanzamos en este mes a vacunar a la mayor parte de las personas mayores de 18 años vamos a tener mucha menos gente con posibilidad de enfermarse gravemente”.

Tesler destacó que “somos uno de los países que empezó primero con la vacunación y tenemos un avance importante. En todo nuestro continente hay algún grado de población vacunada” y explicó que, sin embargo, “hay países donde no llegó la vacuna y no va a llegar hasta mediados del año que viene. En esos lugares pueden aparecer nuevas cepas que no respondan a las vacunas que tenemos ahora”.