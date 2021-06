Ni Una Menos: en Olavarría la Dirección de Políticas de Género “no da abasto”

Este jueves se cumplieron 6 años del primer Ni Una Menos en el país, en Olavarría no hubo movilización multitudinaria, pero desde el espacio realizaron una intervención artística frente a la Defensoría Civil (ubicada en Vicente López entre Bolívar y Vélez Sarsfield) , bajo la consigna “¿Dónde está Tehuel?”, el joven trans que desapareció el 11 de marzo y del cual se desconoce su paradero.

María Cecilia Fernández de Ni Una Menos Olavarría y Casandra Muñoz del Campo referente de Socorristas, expresaron ante los medios presentes que la decisión de realizar, este 3 de junio, la convocatoria frente a la Defensoría Civil fue debido a que es uno de los organismos del estado que saben que “funciona muy mal”.

La mayor falencia de este organismo es “la poca atención”, remarcaron las referentes y agregaron que desde la defensoría deberían responder hacía aquellas personas que se acercan en busca de asistencia frente a "situaciones de violencia de género y familiar”. Además señalaron que cuando el Estado no está presente las vidas de las mujeres “corren riesgo”.

Frente al contexto de emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, manifestaron que cuesta visibilizar la lucha, pero al estar atravesando este escenario “no implica que las violencias estén en nuestros hogares”.

En base a estos seis años, tanto Fernández como Muñoz del Campo, sostuvieron que falta mucho por realizar pero resaltaron su unión como organización y que "no se van a soltar" porque “toda lucha es colectiva”, y que pese a la pandemia pudieron sentirse “más unidas que nunca. Falta un montón, nos siguen matando, falta educación sexual integral, falta correcta implementación de la Ley de aborto legal, si bien logramos que fuese Ley no logramos que se implemente correctamente”, detallaron las militantes.

Sobre la emergencia por violencia de género, aprobada en enero de 2020 manifestaron su preocupación debido a que desconocen hacia dónde va el presupuesto que debería estar destinado a asistir e implementar políticas públicas. “Se contradice el hecho de declarar una emergencia y de no hacer nada al respecto, que no quede solo en el cartel”, remarcaron.

En esta línea mostraron su preocupación por quienes trabajan en la Dirección de Políticas de Género, e indicaron que son conscientes de que “tampoco dan abasto” y que “los casos las sobrepasan”.

“Que no estén legibles los presupuestos y que las compañeras que trabajan en el estado no puedan acompañar estas situaciones, deja en evidencia que no hay interés por parte del estado y esto ya no lo podemos permitir”, concluyeron.