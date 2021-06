Este fin de semana reabrió el Bioparque Municipal “La Máxima”

El municipio informó que reabrió sus puertas el Bioparque “La Máxima”, que este fin de semana largo recibió alrededor de 500 visitantes. Se realizaron visitas guiadas bajo los protocolos vigentes, dada la situación sanitaria generada por el coronavirus.

Según el funcionamiento actual del lugar, quienes deseen visitarlo pueden acercarse los días viernes, sábados, domingos y feriados, entre las 14 y las 18, sin necesidad de inscripción previa. Las visitas guiadas se llevan a cabo de 14:00 a 17:00 horas.

Según detalló el municipio, solo se encuentra habilitada una entrada al complejo, por la Avenida Pellegrini.

Para evitar la transmisión del Covid19, desde el Bioparque se informó que el protocolo vigente, que debe ser cumplido por las personas que visiten el predio son los siguientes:

- Se tomará la temperatura de los visitantes al ingreso del Bioparque.

- Será obligatorio para los adultos y niños el uso de un elemento de protección que cubra nariz, boca y mentón.

- Se deberán respetar en todo momento las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias, evitando aglomeraciones.

- Se recomienda evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas.

- Se recomienda llevar elementos para la hidratación personal ya que el uso de los bebederos se encontrará vedado.

- No compartir mate, vasos, botellas ni utensilios.

Permanencia en el Bioparque

- Se permitirá la permanencia en todos los espacios en el horario de 14:00 a 18:00 horas. La capacidad máxima permitida en esta primera etapa será de 120 visitantes.

- Habilitados para transitar caminos, aceras y senderos.

- Mesas y bancos: podrán utilizarse siempre que se respete la distancia interpersonal de dos metros.

- Se podrá permanecer en grupos de hasta diez personas, respetando el distanciamiento social y el uso obligatorio de cubreboca y/o tapaboca. La distancia entre grupos deberá ser igual o mayor a dos metros.

- No se permite jugar al fútbol ni otros deportes de contacto.

Normas de respeto y convivencia con los residentes del Bioparque Municipal “La Máxima”: los animales

- Prestar especial atención a donde disponemos nuestros residuos, debemos arrojarlos en los cestos, evitando que estos queden en el ambiente o puedan ser ingeridos por los residentes del Bioparque.

- No corra cerca de los animales y transite en silencio: hay muchas especies que se están preparando para su reproducción y muchas veces depende de su tranquilidad para lograrlo.

- No ingrese con mascotas al Bioparque Municipal, este espacio es un lugar de conservación y hábitat de especies silvestres.

- No se permite jugar al fútbol ni otros deportes de contacto que puedan generar estrés en los animales.

- No alimente a los animales, no arroje objetos a ellos y no intente acercarse.

- No genere momentos de estrés y ansiedad en los animales ya que pueden ocasionarse o desencadenar cambios comportamentales que pongan en riesgo al animal y a los visitantes. Respetar la libertad de los animales de no sentir estrés ni miedo.

- Los animales tienen una zona de fuga, un espacio alrededor suyo que, en caso de ser invadido, provoca que se aleje. El tamaño de ese espacio debe respetarse para evitar que los animales se pongan en alerta.