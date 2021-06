Oscar de Isasi: “Si no gana el Frente de Todos vuelve la restauración neoliberal”

El titular de Asociación Trabajadores del Estado Provincia, Oscar de Isasi, declaró que es necesario que en noviembre gane las elecciones del Frente de Todos porque de lo contrario se viene “la restauración neoliberal”.

En declaraciones a Pueblo por Radio Provincia señaló que el gobierno debe tomar dos medidas juntas, que a su criterio son fundamentales en este momento: “aumentos salariales y estrictos controles de precios”.

En este marco el dirigente sindical destacó cómo “la pandemia desvió” la agenda que habían comenzado a trabajar en la Provincia con el gobierno de Axel Kicillof.

“El escenario de discusión de los estatales era recuperar el poder adquisitivo e instalar el fin de la precarización laboral, recuperar la caja jubilatoria que fue seriamente dañada por la gobernadora Vidal y la construcción de un Estado al servicio de la mayoría y no de los negocios de los poderosos que es lo que habría primado a nivel nacional y provincial”, dijo De Isasi.

“Imaginaba un escenario de discusión del convenio colectivo de trabajo y reparar el salario”, señaló, aunque destacó que antes de la pandemia, “en los primeros días de gobierno de Kicillof, logramos pasar a planta permanente a más de 5000 trabajadores, que era más que los 4 años de Vidal”, aseguró y agregó que “vino la pandemia y un día me encontré con ministros y gremios discutiendo cómo hacíamos para darle de comer a 1.700.000 pibes que no podían reunirse porque se convertían en factor de contagio”.

“Si se la llevan en pala los grupos económicos y no queda nada en Argentina, nos van a decir siempre que no pueden, por eso fue importante la decisión del gobernador Kicillof en el sentido de recuperar los puertos, la hidrovía del Paraná, no hay mejorar las condiciones de vida de los argentinos si no vamos a buscar los recursos donde están concentrados”, añadió.

Por último, el dirigente advirtió que “es necesario” que el Frente de Todos gane en las elecciones de noviembre “porque, de lo contrario, comienza la restauración neoliberal. Es condición necesaria, hay que apoyarse en los trabajadores, confiar en la movilización popular, ganar en noviembre y enfrentar a los poderosos”.