Tandil: enfermeros “desbordados de trabajo” reclaman menos horas

Parte del personal sanitario de la vecina localidad de Tandil, más precisamente los enfermeros de Guardia del Hospital Ramón Santamarina, se manifiestan pacíficamente en la mañana de este jueves en las afueras de presidencia del Sistema Integrado de Salud Pública de dicha ciudad, en Alem y Arana.

El motivo de la manifestación fue reclamar un turno laboral de 6 horas, a diferencia de los turnos de 8 horas que están trabajando actualmente.

En diálogo con el Diario La Voz, los referentes de los trabajadores de salud involucrados en el reclamo afirmaron que están “sobrepasados de trabajo” debido a la incorporación de 3 respiradores -donados en las últimas semanas-, por lo que a la tarea intensa que la Guardia se le sumó lo concerniente a los pacientes “respirados” con coronavirus.

Según informaron las mismas fuentes, los trabajadores entregaron notas y las autoridades no les contestaron, por lo que decidieron visibilizar la protesta haciéndose presente en el lugar.

“Aumentó el trabajo y estamos trabajando dos horas más que terapia intensiva y terapia intermedia”, resaltó Perla Guerasar, enfermera de Guardia, quien dejó en claro que los enfermeros y enfermeras de la guardia “quieren mantener el régimen de 48 horas pero por el momento sólo piden bajar de 8 a 6 horas teniendo en cuenta la sobrecarga de tareas”.

“Enviamos notas y nunca tuvimos respuestas. En la Guardia hay colapso, donaron esos tres respiradores y los pusieron en la Guardia, no tenemos problemas con trabajar con los respiradores, pero necesitamos que los turnos sean de 6 horas”, explicó Guerasar.

“No pedimos la insalubridad, que también nos correspondería. Además de que se hacen placas de tórax en el shock room que no está preparado para eso, nos estamos irradiando. Además a las emergencias estamos saliendo los enfermeros solos, sin médico. Por otro lado, tuvimos contagios de Covid en el personal, porque tenemos las defensas bajas de estar tantas horas trabajando, la Guardia es más movida que muchos servicios. Incluso no tenemos servicio cerrado, estamos atendiendo gente positiva con los no positivos, no hay ventilación, recién ahora pusieron filtros”, concluyó la enfermera.