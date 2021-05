Video: el crudo relato de un colombiano radicado en Olavarría

Este miércoles, infoeme entrevisto a Juan (nombre elegido para resguardar su integridad),quién es un joven estudiante de la carrera de Comunicación Audiovisual de la UBA, tiene 24 años y vino a Argentina desde una ciudad cercana de Bogotá hace 4 años para probar suerte. “Tengo miedo de hablar, me bloquearon mis cuentas en las redes sociales por difundir material de lo que ocurre en mi país” inició la charla tras referirse sobre la situación que se vive en Colombia.

Hace menos de un año que se encuentra en la ciudad de Olavarría, trabaja como empleado de comercio en un kiosco y realiza tareas administrativas en empresas. Sobre su llegada al país expreso que “en Argentina hay una educación de calidad y gratuita” y elogió el posicionamiento académica de la Universidad de Buenos Aires, en el 2020 durante la pandemia se vino a Olavarría por medio de gente que conoció en capital, y aprovecho para quedarse.

“Toda mi familia está en Colombia hace más de tres años que no los veo, yo básicamente me vine solo y con mi maleta a Argentina” aclaró el joven y aclaró que está en contacto constante con sus seres queridos.

Acerca de sus conocidos: “Están pasando por momentos realmente malos, todos ellos me dicen que la policía está matando a la gente en la calle” Juan.

Respecto de la situación que están viviendo sus compatriotas en Colombia, expresó que tiene “amigos y familiares de todas partes del país y muchos de ellos están en la ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Callí”, y destacó que “están pasando por momentos realmente malos, todos ellos me dicen y comparten videos, en los que la policía está matando a las gente en la calles”.

“Me duele mucho ver pasar a la ciudad en que me crie por esta situación, conocidos me cuentan que el gobierno cortó las luz y los servicios de internet para que no puedan informar lo que ocurre”, a pesar de esto el joven relata que “le honra mucho ver al Pueblo colombiano tan unido en las calles” y destaco que es algo que su generación nunca había vivido.

Acerca de la protesta por la reforma tributaria, opinó que “está bien que las personas se manifiesten en las calles, siempre y cuando se dé, de forma pacífica, la verdad es que Colombia siempre ha tenido un gobierno con políticas ultra derecha, allí predomina esa ideología”.

“Hay fuerzas de seguridad disfrazadas de Civiles, que están con ametralladoras matando a la gente” Juan.

“Un amigo muy cercano, participo de la manifestación y fue brutalmente golpeado por la policía, lo más trágico es que hay fuerzas de seguridad disfrazadas de Civiles, que están con ametralladoras matando a la gente” narró Juan.

El joven criticó arduamente a Alberto Carrasquilla, quién presentó su renuncia como ministro de Hacienda "le hizo un gran daño a nuestro pueblo, no tenia ni idea de cuanto valía un maple de huevos, destruyo nuestra economía".

Finalmente, Juan expresó que desde "el Gobierno se habría anunciado la baja a la reforma tributaria, y que el pueblo habría salido a celebrar este hecho pero la realidad es que no, aun no se hizo nada al respecto, estamos a un nivel de manipulación inmenso, los medios de comunicación de Colombia no están informando la verdad".