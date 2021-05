La Asociación Marplatense de Básquet tiene nuevo presidente

Víctor Lacerenza es el nuevo presidente de la Asociación Marplatense de Básquet.

La entidad reguladora del básquet de Mar del Plata que comparte la Zona IV con la Asociación de Básquet de Olavarría, eligió nueva comisión directiva en la Asamblea General Ordinaria.

Semanas movidas vivió el básquet marplatense, Víctor Lacerenza y Luis Toledo llegaron a la Asamblea del pasado viernes en la Sede como dos listas opuestas y además de la elección, el tema del día fue determinante para la elección.

Una era definir si Alvarado votaba como afiliado o no: no lo hizo. Otra era si Teléfonos finalmente avanzaba en su pedido de desafiliación y si se le daba curso: se desafilió y no votó. Y, por supuesto, la forma de elección, a mano alzada o secreto: fue a mano alzada y Lacerenza ganó con un resultado de 6 a 3.

Votaron a favor Peñarol, Kimberley, SMATA, IAE, Circulo Deportivo y Sporting. Mientras que la lista comandada por Luis Toledo solo recibió el apoyo de Quilmes, Unión y Sudamérica. Se abstuvo en la votación Once Unidos.

Con el triunfo de Lacarenza que tendrá como Vicepresidente a Héctor Weiske, la Asociación Marplatense continúa con el mismo lineamiento que comenzó en 2012 y que se encuentra en vía legal con la Federación de Básquet de Buenos Aires por las elecciones provinciales donde Miguel Chami fue elegido nuevamente mandamás.

