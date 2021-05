Tandil: pedirán no suspender la presencialidad en las aulas en Fase 2

Por la mañana de este martes se conoció la noticia de que Tandil pasará a partir de mañana a Fase 2, el estadio más restrictivo dentro del sistema. La principal diferencia con la Fase 3 es que en Fase 2 se prohíben por 15 días las clases presenciales, además del cierre de algunas actividades.

Frente a este anuncio, desde el Municipio esperan la publicación del decreto que oficialice y brinde precisiones sobre las actividades habilitadas en este nivel.

A su vez, fuentes del Ejecutivo local confirmaron ante El Eco de Tandil que están en contacto permanente con las autoridades bonaerenses, particularmente con el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y que solicitarán que se mantenga la presencialidad en las aulas porque creen que las condiciones están dadas para ello en el distrito.

El sistema de fases establece que desde el lunes deberían suspenderse las clases presenciales para limitar la circulación de personas. Aunque el Gobierno comunal considera que el ámbito educativo es uno de los más seguros y donde menos proliferan los contagios.

En esta línea, manifestaron que “las escuelas no tienen inconvenientes y se va a solicitar que se revise la medida, teniendo en cuenta que los protocolos funcionan a la perfección, el transporte aquí no es un problema como en el Conurbano, no hay aglomeraciones en los puertas de los colegios y hay pocos agrupamientos aislados”.

Por otra parte, resaltaron que para todos los sectores y actividades se acatará lo que dispongan el decreto provincial de Fase 2, con la única salvedad de que la Gobernación reconsidere la presencialidad escolar.