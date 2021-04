Desesperado pedido de ayuda de una madre

Una joven olavarriense de 21 años se convirtió en protagonista de un desesperado pedido de ayuda después de que, según relató, su hermana la echara de su casa junto a su hijo y su madre.

La mujer vivía con su madre discapacitada y su bebé de 8 meses en la casa de su hermana, quien “las dejó en la calle” después de una pelea familiar.

“El viernes a las 4 de la mañana mi hermana nos echó de la casa con mi mamá, que tiene 48 años y está delicada de salud porque tiene una traqueotomía, y a mi bebé de 8 meses. No tenemos lugar donde ir, por eso estamos viviendo temporalmente en lo de la abuela de mi nene. Se me hace imposible poder alquilar por el momento, así que no sabemos que hacer”, narró Mailén.

Dada la situación, la familia está necesitando ropa y mercadería, para poder solventar sus necesidades básicas de vestimenta y alimento.

“Quedamos con lo puesto, estamos en una situación muy complicada”, señaló la joven olavarriense. También están necesitando un cochecito y una cuna para su hijo.

Cualquier interesado o interesada en colaborar con esta familia, puede comunicarse al teléfono (2284)728288