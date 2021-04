Galli: “No es real lo que dijo la doctora, no se está haciendo una selección de pacientes”

Después de las fuertes declaraciones realizadas este lunes por la doctora Alejandra Capriata, titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, en las que afirmó que el hospital se encontraría “completamente colapsado” y que se estaría realizando una “selección de los pacientes”, el intendente Ezequiel Galli le salió al cruce a partir de una entrevista a Radio la Red, en donde contradijo muchas de las afirmaciones realizadas ayer por la profesional de la salud.

“No es real lo que dijo la doctora, no se está haciendo una selección de pacientes, el hospital está saturado per o no está colapsado, se está trabajando para poder lograr que cada una de las personas que ingresa al hospital tenga su cama. No se ha atendido nunca a un paciente en el pasillo del hospital desde que arrancó la pandemia y ahora tampoco”, manifestó Galli, quien calificó las afirmaciones de la médica como algo “de muy mal gusto”.

“El hospital esta complejo, está cargado, lo venimos diciendo de hace semanas, no es que lo venimos escondiendo diciendo que la situación no es esa”, agregó el jefe comunal, y calificó los dichos de la titular de la Asociación de Profesionales de la Salud como un “golpe duro”.

“Realmente estamos todos muy desconcertados, porque es mencionar algo que es lo que todos no queremos que pase. Fue muy doloroso para todo el equipo de salud que está trabajando las 24 horas los 365 días del año, por eso fue un golpe muy duro, y esa conferencia de ayer fue planteada por ellos”, expresó Galli.

En esta línea, el intendente afirmó que epidemiológicamente “seguimos igual que la semana pasada, con un hospital complejo, con un 40 por ciento de positividad, y con una situación que va variando día a día”.

El intendente también habló de la aparición de las nuevas cepas en la ciudad, lo que calificó como “un baldazo de agua fría”, y señaló que la variante con más circulación comunitaria es la británica.

“La británica tiene mayor preponderancia, de las 20 muestras que enviamos al hospital Gutiérrez, el 52 por ciento dio que se trataba de la cepa británica, el 6 por ciento dio Manaos, y el resto la nuestra, la que venía circulando antes de la aparición de las nuevas cepas”, subrayó Galli, quien agregó que no cree posible que se vuelva a la “nueva normalidad” por las próximas dos semanas.