Alberto Fernández a la oposición: “Ayúdenme a conseguir vacunas, ayúdenme si a ustedes el mundo los ama”

El presidente Alberto Fernández se quejó de forma irónica de los opositores que critican cómo maneja la estrategia para enfrentar la pandemia del Covid-19 y les recalcó: “Yo escucho hablar a gente que ha gobernado este país diciendo que cuando ellos gobernaban estaban en el mundo y que si ellos estuvieran conseguirían más vacunas”.

Durante una entrevista con Radio10, expresó “bueno, entonces ayúdenme a conseguir vacunas. Ayúdenme si a ustedes el mundo los ama y tiene por ustedes un respeto que por mí no tiene. A mí no me preocupa otra cosa”.

Varios referentes de Juntos por el Cambio salieron al cruce de los dichos del mandatario y le respondieron a través de redes sociales.

El presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, escribió que “el que tiene que conseguir las vacunas es usted Alberto Fernández. El que tiene que integrar el país al mundo es usted. Para eso lo eligió la gente, por eso lo llaman Presidente. Dejé de mirar al costado y cumpla su rol”.

Uno fue Mario Negri, Presidente del Bloque radical y del Interbloque Juntos por el Cambio en Diputados, quien tuiteó que “luego de las declaraciones de hoy del presidente Alberto Fernández, colmadas de ironía e impotencia, está claro que no está en condiciones de manejar la pandemia en forma solitaria. En sus manos está la vida y la libertad de los argentinos”y agregó “se debe constituir un comité asesor más amplio, no solo de científicos y médicos, debe incluirse expertos vinculados a la educación, a las ciencias sociales, al mundo del trabajo y la economía y todos quienes hagan falta. Todos ellos deben tener prestigio y visión no partidizada”.