SantiagoTambucci fue el mejor olavarriense en el Turismo Pista

El Turismo Pista comenzó la actividad en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” con los entrenamientos previstos para este viernes, en una jornada en que la lluvia fue protagonista, y todos coincidieron que será la condición de pista con la que se encontrarán a lo largo de todo el fin de semana.

En la Clase 2, Matías Cravero fue el más rápido, apenas 122 milésimas más veloz que Santiago Tambucci. El piloto de Sierras Bayas fue el mejor de la tanda matutina, con lluvia, y segundo en la tanda vespertina, con piso seco. Esto lo convierte en serio candidato, ya que el Chevrolet Celta se comportó muy bien con ambas situaciones de pista.

“Estamos conformes, el auto se comportó muy bien tanto a la mañana como a la tarde, hay que estar atento a lo que se presente mañana en cuanto al clima, dicen que va a llover, la verdad que me siento muy bien con lluvia así que no tengo problemas. Este es un circuito que conozco, en el que aprendí a manejar prácticamente, así que esperemos que podamos redondear un buen fin de semana”, manifestó Tambucci.

En esta divisional, compite también Gabriel Melian, ganador de la primera fecha con el VW Up, pero este viernes no comenzó de la mejor manera producto de un problema en el embrague. La primera tanda no pudo girar, y en la segunda persistió una pequeña patinada en el embrague que se logró corregir sobre el final de la tanda, y que le permitió quedar con un tiempo aceptable en el 15º lugar, de todos modos el tiempo fue con una puesta a punto para lluvia, pero con gomas de piso seco, ya que así se presentó a la hora de salir a pista.

En la Clase menor, 44 autos giraron y cuatro olavarrienses representan a la ciudad, el mejor de ellos fue Diego Valisi. El de Sierras Bayas se encontró con un piso seco en la segunda tanda, pero mientras transcurría la misma, la lluvia se hizo presente otra vez y complicó un poco, de todos modos fue el mejor de su tanda. Cuando salieron los más rápidos, se encontraron con un piso más seco y se bajaron aún más los tiempos. De todos modos, Diego quedó en el puesto 22º de la general.

Fernando Curra también salió a pista en el primer grupo, y con esa condición de pista se encontró con un auto que funcionaba bien, pero al final del día en la general quedó en el puesto 25º.

Complicada fue la jornada para Leopoldo Cirioli (41º) y Nicolás Rojas (43º), este último prácticamente no pudo girar en todo el día, en ambas tandas lo complicó la caja de cambios y no pudo aprovechar el viernes. Cirioli, también tuvo una complicación a la hora de la segunda tanda, cuando los tiempos se bajaron, una pérdida de aceite que le impidió cerrar una buena vuelta, de todos modos el equipo encontró el desperfecto y esperan ser protagonistas el fin de semana.

La actividad prevé pruebas para la mañana del sábado, luego habrá clasificación y el desarrollo de las series por la tarde. El domingo, las finales se disputarán a las 9:50 hs. para la clase menor, 10:50 la divisional intermedia y por último la clase 3 cerrará el espectáculo a las 11:50.