Cuenta atrás para que vuelva a rodar la pelota: el Torneo Oficial fue presentado oficialmente

Este jueves, en la Liga de fútbol de Olavarría se presentó oficialmente el Torneo Oficial que significará el regreso de la Primera División a las canchas.

La conferencia encabezada por Javier Frías, presidente de la entidad reguladora de fútbol y con la presencia de Diego Robbiani, Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Juan Agustín Galli, Subsecretario de Deporte y Recreación, Emilio Moriones, director de la empresa trasmisora de los partidos y Roberto Vidal y Leandro Gisler en representación de los Clubes sirvió para oficializar el regreso del fútbol a las canchas olavarrienses.

“La mayor complicación que tuvimos fue porque queríamos hacer un Torneo Oficial, si hubiera sido de manera amistosa la gente hubiera podido ingresar porque estaba la autorización del Municipio. Al ser oficial necesitamos de la policía y ellos se rigen por la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte y es sabida la situación de que nos negó el ingreso de público”, comentó el Presidente de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Frías también sostuvo que “jugar todos contra todos a una sola rueda fue un pedido del Municipio, que pidió “que sea una competencia corta, para evitar que no haya campeón y tratar de lograr otro representante en el Torneo Regional Amateur si pasa algo con la pandemia, pero llegar a que empiece la actividad fue muy duro”.

Vale recordar que el regreso del fútbol estaba previsto para el pasado 7 de marzo, pero horas antes se definió retrasar el inicio para llegar a un acuerdo con una empresa trasmisora de streaming y tras firmar el convenio, la pelota volverá a rodar el venidero viernes desde las 19:00 en el Domingo Colasurdo con el partido entre Sierra Chica y Luján y tendrá continuidad desde las 21:30 con el clásico entre Racing y El Fortín en el Buglione Martinese.

La primera fecha continuará el domingo desde las 16:00 con los partidos entre Municipales y El Provincial en cancha de Ferro y San Martín vs Estudiantes y cerrará el venidero lunes con el cruce entre Embajadores y Ferro desde las 21:00 con televisación. Loma Negra vs Hinojo fue pospuesto por no contar con la cancha habilitada la entidad "Celeste".

En representación de la Municipalidad de Olavarría, Diego Robbiani felicitó por el trabajo a las autoridades liguistas porque “han hecho un gran esfuerzo y hemos trabajado mucho” y se ilusionó con que “la gente se enganche con la trasmisión porque es algo que llegó para quedarse”.

Sobre el contrato firmado para que se televisen el 50% de los partidos de cada fecha, Roberto Vidal aclaró que “con lo recaudado de la compra de entrada vamos a hacer un fondo común para pagar los gastos de todos los equipos y si sobra algo será también bienvenido”.

Por último, y en representación de los clubes serranos, “Leo” Gisler sentenció: “A los de las Sierras nos costaba un poco más y este acuerdo nos viene muy bien después de un año tan malo, pero seguiremos trabajando para el regreso del público a la cancha que es lo más lindo”.