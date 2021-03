Kicillof: "Me quieren embarrar con algo que no hice"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, planteó que la escritora Beatriz Sarlo "dijo que le habían ofrecido 'vacunas debajo de la mesa', cuando, en verdad, se le consultó si quería participar en algo que tenía que ver con salvar vidas", y calificó de "canalla y miserable" haber convertido eso "en un hecho político".

El dirigente se refirió así al la consulta que el director de la editorial Siglo XXI formuló en enero a la ensayista Sarlo con el propósito de preguntarle si deseaba participar de una campaña de concientización que se pensó lanzar para impulsar la vacunación en momentos en que, desde la oposición, dirigentes políticos y algunos medios cuestionaban la seguridad de la Sputnik V.

"Se le preguntó a través de un conocido si tenía ganas de participar. Ella dijo que no. Tiene todo el derecho, pero esto se convirtió no sólo en un asunto político sino en uno judicial", sostuvo Kicillof en declaraciones a radio Urbana.

Sostuvo que "la idea era que la gente, viendo a personas en las que confía vacunándose, se quisiera vacunar" y añadió que "era un momento en que había una fuerte campaña en contra de la Sputnik".

El gobernador dijo que "es canalla y miserable convertir esto en un hecho político, sobre todo porque ella reconoció que fue una frase desafortunada e infeliz".

"Nunca creí que cuando Sarlo dijo que le habían ofrecido 'algo debajo de la mesa' se estuviera refiriendo a participar en una campaña pública de difusión", relató.

En ese contexto, Kicillof manifestó que "cualquiera puede opinar si le gusta o no una campaña para fomentar la vacunación en sectores que pueden tener dudas", y rechazó que el hecho de recibir la vacuna hubiera sido "una contraprestación" para Sarlo "porque iban a venir millones" .

Así, expresó que "el problema es que se hizo un uso político de esto, porque estuvo un mes sembrando dudas sobre quién le había dado una vacuna abajo de la mesa, para luego presentar mails que hacen insostenible decir que fue por debajo de la mesa".

"Sarlo no puede no saber que yo, que mi gobierno, que el kirchnerismo y el peronismo está bajo un bombardeo de este tipo de cosas. La otra vez empezaron con que se había vacunado un primo mío, porque tenía el mismo apellido; yo no sé quién es. Tuve que salir a aclarar, pero también le jodieron la vida al chico para perjudicarme", planteó.

"Me quieren embarrar con algo que no hice y esto no justifica las cosas que se hicieron mal. En los lugares donde se hacen cosas que no corresponden, hay que denunciarlas y hay que castigarlas", finalizó.