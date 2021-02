Julio Benítez: “Tenemos un protocolo y tenemos un plan”

El Jefe Distrital de Educación, Julio Benítez, expresó que “hay dos cuestiones en juego: por un lado, lo emocional porque hay una necesidad de recuperar los encuentros, los afectos, de recuperar un espacio común, de convivencia” y “por otro lado, que no hay aprendizaje que no pueda hacerse en un determinado contexto, en condiciones de escolaridad, en condiciones de escuela constituida y un aprendizaje que, para que se produzca, es necesario estar con otros y, esos otros o, esas otras, no son la familia”.

En diálogo con Infoeme, Benítez aseguró que “en la escuela se trabaja con otros aprendizajes y hay una metodología que mediatiza y hay un docente que mediatiza lo que hay que aprender metodológicamente”. “Es necesario reparar esa brecha digital, esas desigualdades que existen y la mejor forma es estar dentro de la escuela”, agregó.

Por otra parte, el funcionario se refirió a lo ocurrido días atrás con Fernán Quiróz y Soledad Acuña. “No podemos como integrantes del sistema educativo convertir en polémica sino que tenemos que crear consensos para pensar cómo retornamos en las condiciones más seguras posibles”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó que existe un protocolo sanitario para el regreso a clases, “un plan jurisdiccional del retorno seguro a clases presenciales que busca pautar como deben pensar la logística cada una de las instituciones”. Esto último incluye la organización de los espacios, del personal, del grupo de estudiantes, la permanencia en los espacios y el uso de los tiempos.

Benítez, quien se mostró esperanzado con que pronto llegue el periodo de vacunación para los integrantes del sistema educativo, también explicó que “ahora las escuelas van a ver cuántas burbujas tienen”. “Cada escuela va a tener que pensar una logística, está previsto que entre un turno y otro hay un lapso temporal previsto para la higiene”, comentó.