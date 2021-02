Natalia Quinteros: “De la muerte de un hijo no te recuperas nunca más, es lo peor que te puede pasar”

Por Luciana Pedernera

En Avenida Colon y calle Mendoza, autos y motos transitan a toda velocidad. En esa esquina, el 3 de enero de 2019 los vecinos del barrio Villa Magdalena fueron testigos del sangriento asesinato de Morena Brendel.

En los últimos meses, Natalia Quinteros, la madre de esta joven que conoció la muerte con tan solo 15 años, dejó la casa donde pasó toda su vida para aliviar el dolor de la trágica pérdida de su hija a quien tuvo en brazos agonizando hasta el último suspiro. Ahora, a dos años del asesinato de Morena, en un diálogo íntimo con Infoeme, Quinteros recordó a su hija y comentó cómo transcurre sus días la familia de la víctima que aún espera que se inicie el juicio por jurados (la fecha impuesta por la Justicia es el 30 de abril próximo).

El dolor que Quinteros siente y relata es más que comprensible para la familia de Morena. A muy pocas cuadras de su casa, murió la joven desangrada en los brazos de su madre. “Lo único que le decía a mi hija era ‘dale quédate con mamá, porque mamá esta acá’ y ella como que me quería hablar en un momento y largo la bocanada”, detalló Quinteros quien regresó al hogar en el que vivía con su hija el año pasado. Había tomado la decisión de irse un tiempo del barrio a una casa prestada “hasta que las heridas dejaran de sangrar”.

Hoy puede pasar por ese lugar, no siempre, pero a veces consigue el coraje suficiente para hacerlo. Debes en cuando se toma el tiempo de ver las fotos y oler su ropa, busca su voz en los videos que le quedaron registrados, aunque sostiene que Morena la busca en algunas ocasiones “sueño que vuelve, me llama y me dice ‘ma, acá estoy’. De la muerte de un hijo no te recuperas nunca más, es lo peor que te puede pasar”, aseguró.

La mamá de la víctima sostiene que “ella (por la presunta asesina) pesaba cien kilos y mide un metro y pico, creo que, con solamente darle unos zamarreos y unos cachetazos ya estaba, si quería defender a su hermana. Pero al ir con un cuchillo ella salió con la intención de matarla, bah, no sé si la intención de matarla, pero sí de lastimarla. Mi hija tenía 15 años”, sostuvo. “A mi hija yo siempre la voy a llevar conmigo, pero bueno, lo tengo que ir asumiendo para seguir viviendo”, agregó.

Telma Cazot, asesora legal de la familia Brendel, no se presentó en el expediente como abogada oficial de la familia de la víctima debido a que consideraron que el fiscal de la causa, Cristian Urlezaga, al frente de la fiscalía N° 7, había realizado un buen trabajo con la investigación del caso.

“Molinate se había presentado en la comisaria y no lo detuvieron, le dijeron que hasta no tuvieran una orden de detención no lo detenían”, aseguró a Infoeme Cazot luego de explicar que a medida que avanzaba la investigación les tocó atravesar muchas situaciones complicadas. “Van a ser imputados y aspiramos a que le den la pena máxima”, comentó la abogada al referirse al juicio que esperan “con muchas expectativas”.

El caso

La tarde del 3 de enero de 2019 Morena partió de su casa acompañada por su novio Gaston Zunini, a comprar jabón liquido al local de artículos de limpieza ubicado en Av. Colon y Mendoza. A la hora de reconstruir cómo fueron las últimas horas de vida de su hija, en diálogo con Infoeme, Natalia recordó cómo se preparó la joven aquella tarde. “More se bañó, se peinó, se perfumó y salió a comprar”, relató angustiada la madre como cada vez que piensa en ella.

Sin embargo, ni la víctima ni su pareja pensaban que ese corto recorrido les depararía un trágico final. En su camino se cruzó otra joven (de quien preservaremos identidad por ser menor), que desde una moto le grito “ahí va la negra puta”, agresión a la que Morena respondió y derivó en una fuerte discusión entre las adolescentes ocasionándose lesiones físicas. Los motivos hasta el día de hoy se desconocen, Natalia conto a Infoeme que en las redes sociales de su hija no lograron encontrar pruebas que la vinculen con esta esta chica, pero supone que se conocían de antemano debido a que la joven residía en Sierra Chica y Morena iba muy seguido a dicha localidad.

A pesar de las lastimaduras que le había dejado la adolescente, que la ataco camino a comprar y ante la insistencia de su novio, Morena no volvió a su casa, siguió su camino, compró el jabón y al salir del local se topó con una mujer que la esperaba. Luego de un intercambio de palabras, Gladys Brisa Aynara Wagner (imputada por el delito de “homicidio agravado” y detenida en la Unidad N°52 de Azul), hermana de la menor con la que la víctima fatal de este relato había peleado minutos antes, atacó a Bertel con un elemento cortante que nunca fue encontrado. La menor atacante, fue identificada y apartada del caso por la fiscal del Fuero Penal Juvenil de Ayudantias de Azul Dra. Mariela Vicecconte.

En cuestión de segundos el hecho estaba consumado. Según pudo comprobar la Justicia, Wagner bajó de una moto que era conducida por Emanuel Molinate. Molinate, por su calidad de participe secundario está imputado por “encubrimiento agravado” y se encuentra detenido en la Unidad N° 38 de Sierra Chica. Infoeme trato de dialogar con él pero no estuvo dispuesto a prestar su testimonio. “Estoy triste por lo que ha pasado y por la situación en la que me encuentro siendo inocente. Llevando dos años y un mes procesado lo único que hago es trabajar y estudiar así recupero mi libertad”, se limitó a responder.

A muy pocos metros del “Todo Suelto” está el “Vivero La Palmera”. Su dueño, Leandro López. pudo ver desde el mostrador todos los hechos que en cuestión de segundos dejaron agonizando a la adolescente de 15 años. Consultado por este medio, afirmó que “se ve todo (el asesinato) en el video, aunque fue rapidísimo”.

Las cámaras de seguridad del vivero son uno de los elementos más importantes aportados a la causa, aunque el dueño del lugar no está citado a declarar en el juicio. López, relató lo ocurrido a Infoeme y dijo que “una chica salía del ‘Todo Suelto’ y vino otra en una moto, se bajó y comenzaron a discutir. “La chica volvió hasta la moto y el chico que la acompañaba le paso un cuchillo y le dio una puñalada en el cuello. El novio de la víctima le sacudió con una botella de cloro y de ahí la atacante se subió a la moto y se fueron”, agregó.

La ambulancia tardó mucho tiempo en llegar a la escena del crimen por lo que la policía trasladó a Morena junto con su madre al Hospital Municipal Héctor Cura en un patrullero. En el camino hacia el centro de salud se encontraron con la ambulancia. A pesar de que los médicos hicieron todo lo que estuvo a su alcance, Morena murió minutos después debido a la gravedad de las heridas ocasionadas.