Wesner: "El Estado cerca tuyo es un programa que busca estar cerca de la casa del vecino"

Más de mil personas participaron este sábado del programa "El Estado cerca tuyo" que se realizó en Colon y Alberdi y del que formaron parte organismos nacionales y provinciales con anclaje en Olavarría, cuyo personal se dedicó a evacuar dudas y brindar asesoramiento a los vecinos que a su vez aprovecharon la oportunidad para realizar trámites en los puestos de las distintas entidades.

Al respecto, el titular de ANSES, Maximiliano Wesner, dialogó con Infoeme para realizar un balance de la jornada que impulsó el Frente de Todos y aseguró que se "trató de un operativo que es itinerante y que estará presente por toda la ciudad y por las localidades vecinas".

"Se trata de un programa pensado por Federico Aguilera y del que participan organismos nacionales y provinciales que tienen presencia en la ciudad", explicó el titular local de la ANSES. "Ayer estuvieron presentes por ejemplo organismos de salud como PAMI, también se pudieron realizar trámites referidos al transporte gracias a la presencia de la CNRT, estuvo el Ministerio de las Mujeres, la Defensoría del Pueblo y el bloque de Concejales del FDT para recibir reclamos de los vecinos, entre otros", agregó Wesner al detallar cómo fue la implementación de este nuevo operativo.

Marcado por el cumplimiento de un estricto protocolo producto de la pandemia del COVID-19, los distintos organismos que participaron de la jornada levantaron una fila de carpas en las que a medida que la fila de vecinos avanzaba, las personas eran atendidas por representantes de cada organismo", detalló Wesner. "El objetivo de este programa es que la gente no se movilice y le sea mas fácil poder cumplir con sus trámites. Hoy en día, pandemia de por medio, mucha gente no sale de sus casas y evita ir al centro de la ciudad porque no cuenta con medios de transporte, o incluso como prevención por la cuestión sanitaria, ahí está la impronta que tiene este operativo, que es la de estar cerca de la casa del vecino, la misma impronta que tiene el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019", agregó.

Wesner, en diálogo con este medio, adelantó que dado el éxito del evento en los próximos días se conocerá cuándo y en qué lugar de la ciudad se realizará una nueva edición de "El Estado cerca tuyo". "La recepción de la gente fue muy buena y lo que llama la atención es que no sólo fue gente cercana al punto de Alberdi y Colon, sino que también se acercó gente de otros barrios más lejanos. Hay una necesidad de la gente de ser escuchada y para eso está este programa", sostuvo el referente local del organismo que a nivel nacional conduce Fernanda Raverta.

Si bien Wesner resaltó la eficacia que logró en ANSES "la atención virtual que vino con la pandemia y va a quedarse ya que te atiende un operador de Olavarría y te permite realizar trámites de modo online como una jubilación, lo que descomprime mucho la atención en las oficinas", al mismo tiempo aseguró que "las personas no terminan de adaptarse a la cuestión virtual, que funciona muy bien en el caso de ANSES, pero muchas veces necesita hablar con alguien más allá de que ANSES, por ejemplo, atiende de manera presencial".

"Además, programas como este ayudan a romper con la burocratización de la pandemia, como el turnado previo por web, porque hay mucha gente que no sabe o no tiene como acceder a ese tipo de trámites", agregó. "Esto es una respuesta a ese problema, le facilitamos con "El Estado cerca tuyo" una atención integral y muy cercana al vecino", explicó. .

Al momento de detallar la experiencia de ANSES en esta jornada, Wesner detalló que "lo que más consultaron los vecinos fueron los estados de pensiones por incapacidad, que si bien depende de la Agencia Nacional de Discapacidad en Olavarría funciona dentro de la estructura y las oficinas de ANSES". "Además hubo muchas consultas por Asignación Universal por Hijo, y por el Salario Familiar como así también consultas por los trámites jubilatorios por la cantidad de aportes, la edad, entre otras cuestiones vinculadas al tema", explicó.

ANSES se encuentra atendiendo de modo presencial de lunes a viernes de 8 a 14 horas con turno previo que puede solicitarse en la página web del organismo que en nuestra ciudad atiende un promedio de 150 personas por día.