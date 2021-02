La Delegación del Ministerio de Trabajo descubrió una placa en honor al "Negro" Moreno

Autoridades del Gobierno Provincial y Municipal participaron hoy del descubrimiento de la placa en honor a Carlos Alberto Moreno, ubicada en la Delegación del Ministerio de Trabajo.

La Ministra Mara Ruíz Malec expresó que "para nosotros no es un mero homenaje, no es un solo acto". "Es una placa que queda día a día para que cada uno de los trabajadores y trabajadoras de este Ministerio, cuando ingrese a su delegación, vea cuál es el legado que queremos que sigan", agregó tras destacar que "es el legado de defensa de los trabajadores y trabajadoras, de poner en los más alto nuestros derechos laborales, de poner en los más alto el cuidado de la salud y seguridad"

Malec también expresó que "es el compromiso diario que asumimos, que asumió el Gobernador, que asume esta gestión de Gobierno y que va a ejecutar cada uno de los días en que nos toque gobernar defender a los trabajadores y trabajadoras de Olavarría y la región". "El trabajo es la columna vertebral de nuestro movimiento. No va a haber ni Ministra, ni Ministerio, ni Gobierno que pueda sólo porque también la columna vertebral de nuestro movimiento es el movimiento obrero organizado", insistió.

Por su parte, el Secretario General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Federico Thea dijo que "que un Ministerio de Trabajo esté haciendo homenaje a un militante de los derechos humanos, a un militante de los derechos de los y las trabajadoras en su delegación implica una impronta, una identidad, un camino que es el que se le quiere dar al Ministerio de Trabajo y al Gobierno, una mirada de los derechos humanos que vincula el pasado con el presente".

"Utilizamos la memoria para no olvidarnos del pasado nunca más", sostuvo Thea quien también expresó que "tener esta placa, con esta impronta y con esta guía cotidiana para quienes trabajan y para quienes la visitan, me parece que no es un mero acto, es la materialización de una política que queremos que se lleve adelante todos los días, es la impronta que le está dando el Gobernador a su gobierno".

También se pronunció en el acto, el Secretario General de AOMA, Alejandro Santillán y expresó que "hoy, lo que nos toca transitar el sindicalismo y la política se nos hace un poquito más fácil porque hubo gente que la peleó cuando la tuvo que pelear". "Nosotros, los trabajadores mineros estamos eternamente agradecidos, y no solamente los trabajadores mineros sino todos los trabajadores de Olavarría porque después del "Negro" Moreno fue un antes y un después". "Los trabajadores se merecen estar bien. No hay un país que crezca si los trabajadores están mal", agregó.

Además, Matías Moreno, Secretario de Derechos de la Provincia de Buenos Aires e hijo del "Negro" Moreno, también se pronunció y expresó que "papá era un padre, era un abogado, era un hijo pero era también un militante que formaba parte de una generación que es, esa generación, la que nos convoca día a día a afrontar las dificultades y las incomodidades que implica la política, la gestión pública".

"Que hoy estemos atravesando un proceso de memoria verdad y justicia que trae, no solamente justicia a la familia pero sobre todo verdad y memoria al pueblo argentino que fue la gran víctima de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar, se debe a la lucha obstinada de los derechos humanos", expresó Moreno.