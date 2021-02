Es artista plástica y vende rifas para pagar su operación

Por Yamila Cazabet

Yanina tiene 32 años y un enorme talento para la pintura. Es básicamente autodidacta y desde hace cinco años vive entre pinceles y acrílicos. El 17 de enero tuvo un accidente doméstico y golpeó su cara contra una pileta. “Se me partió la raíz de un diente y parte del hueso del paladar”, le contó a Infoeme.

Luego de tres días de inmenso dolor se acercó a una guardia y ya tenía una infección que había que resolver de manera urgente. "La verdad es que no tenía plata cuando me pasó esto, fue un imprevisto. Pedí plata prestada a la familia y amigos y viajé a Berazategui a un médico que me había recomendado mi odontólogo", contó Yanina sobre esos días en los que debió tomar decisiones.

Luego de la primera operación en el conurbano bonaerense inició su tratamiento de recuperación. "Me tuvieron que abrir la encía para poder quitarme un diente. Después me sacaron tejido conjuntivo del paladar y me reconstruyeron la encía", detalló Yanina sobre la operación. Para hacer frente a ese gasto inesperado decidió usar su grandísimo talento para el arte y sortear dos de sus cuadros a través de una rifa. Con el correr de los días fue sumando premios y actualmente llegan a 14.

"En ese momento prioricé mi salud. Como sea voy a devolver la plata porque soy re busca vida. Mucha gente sin conocerme me ofreció su ayuda", señaló entre emocionada y agradecida. El objetivo es juntar los $150 mil que cuesta el tratamiento médico, incluyendo la segunda operación que se realizará en abril. "Me lo ofrecieron financiado, pero con un 55% de interés".

Actualmente divide su tiempo entre la venta de las rifas y la pintura. De chica estudió dibujo y con el paso de los años fue perfeccionando su arte. En este último tiempo entró en el maravilloso mundo de los retratos y son sus clientes quienes ponen nuevos desafíos. "Ahora empecé a hacer autos de TC que me pidieron. La gente siempre me da ideas nuevas", le contó a Infoeme. Lleva más de 500 cuadros pintados y los promociona a través de su cuenta de Facebook.

El sorteo será el 8 de marzo y quienes quieran colaborar con Yanina pueden comunicarse al 2284-693444.