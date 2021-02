Infoeme | informacion-general - 16 de Febrero de 2021 | 12:37

COVID-19: a pesar del aislamiento, en Olavarría no se registró faltante de preservativos Un relevamiento indicó que en Argentina, durante la cuarentena, el 61,5 de la población no tuvo acceso a los profilácticos. Sin embargo, en nuestra localidad no hubo desabastecimiento del método.

Por Antonella Musarra Un relevamiento de AIDS Healthcare Foundation (AHF) realizado en Argentina, dio a conocer que el 61,5% de las personas no tuvo acceso gratuito a preservativos durante la cuarentena. Sin embargo, en nuestra localidad, no se presentó desabastecimiento. En ese contexto, Infoeme dialogó con el Secretario de Salud, Germán Caputo, quien expresó que "en nuestra localidad los métodos profilácticos junto al resto de métodos anticonceptivos, son provistos por el Muncipio en el marco del programa Salud Sexual y Reproductiva y otros, son enviados desde el Gobierno Provincial". Por otra parte, Caputo hizo hincapié en que durante la cuarentena "por ahí, la llegada desde Provincia se enlenteció pero igualmente se contuvo todo lo que es la demanda" e indicó que, comparando el año 2019 con el 2020, se entregaron menores cantidades "porque hubo menos movimiento de gente de las zonas donde se dan". Al referirse a las Salas Sanitarias y a los suministros de profilácticos, Caputo indicó que "hay una aplicación de suministros, está todo registrado de acuerdo a la demanda que tenga cada CAPS". Por su parte, el Servicio Territorial N° 2, en diálogo con este medio, indicó que, en cuanto a los profilácticos, durante el período de la cuarentena "no hubo faltantes". En ese sentido, también indicaron que "se bajó la atención para que no haya circulación de gente por el tema de los contagios". En lo que respecta a los métodos anticonceptivos, mencionaron desde el centro de salud que "lo que eran preservativos, pastillas anticonceptivas, siempre se mantuvo" e insistieron en que dichos productos "siguen mandándolos y la gente viene y retira y la gente, lleva lo que tiene que llevar". Por su parte, la Sala N° 26 indicó, en referencia al método del profiláctico que "nosotros, como recibimos el programa "Remediar", que es de Nación, siempre tuvimos". "Te mandan de todo un poco. Eso es variante. Hay meses que se recibe, hay meses que no se recibe. Depende también de la descarga y de la administración que se hace", aseguraron desde dicho establecimiento al explicar cómo es la dinámica de distribución de los métodos anticonceptivos. En relación a las pastillas anticonceptivas, desde la Sala Sanitaria se indicó que durante el período de cuarentena, "nosotros lo que hicimos, para que no vinieran todos los meses, le entregábamos de a dos cajas o tres para reducir nosotros la cantidad de gente que venía a la sala".