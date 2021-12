Tandil: graves incidentes en el municipio en reclamo de justicia por el joven que murió al ser atropellado

Tras la confirmación de la muerte de Jorge Simón, el joven de 19 años que fue atropellado por el director de Espacios Verdes Públicos de Tandil Luciano Jaureguiber, se produjeron graves incidentes durante una manifestación en la Municipalidad en reclamo de justicia.

La protesta, que fue organizada por la agrupación 1° de Octubre y de la que participaron familiares y amigos de la víctima, terminó . Los manifestantes arrojaron piedras rompieron vidrios y puertas y provocaron destrozos en el municipio.

En medio de un clima de suma tensión, la Policía intervino rápidamente y formó un cordón dentro del edificio para evitar que los incidentes se agravaran aún más.

"Pedimos que se actúe de acuerdo a la gravedad de lo que pasó. Jaureguiber estuvo prófugo 10 horas y el gobierno municipal esperó a que presentara la renuncia sin tomar posición política ética y moral", dijo Griselda Altamirano, una de las manifestantes, en diálogo con La Voz de Tandil.

Sobre los destrozos en el municipio, sostuvo: "Acá mataron a un chico. No pueden pedir que la gente sea pacífica cuando te dejan tirado, cuando no te toman la denuncia. No van a contener la bronca y la impotencia. Esto no va a terminar acá si no se detiene a este muchacho".

En las últimas horas, la Municipalidad de Tandil informó que fue removido el director de Espacios Verdes Públicos luego de que se conociera que se dio a la fuga tras atropellar con su vehículo a un joven de 19 años, quien horas más tarde falleció.

Luciano Jaureguiber de 43 años, quien se desempeñaba como director de Espacios Verdes Públicos del municipio, en la madrugada del domingo atropelló con su rodado un Volkswagen Gold, patente AB521PF, a Jorge Simón, en el cruce de calles Azucena y Misiones, de esa ciudad serrana y lejos de frenar, se dio a la fuga.

Simón, quien quedó tendido sobre el asfalto, fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al hospital municipal, donde quedó internado en terapia intensiva, pero a consecuencia de las heridas el joven falleció esta madrugada, informaron fuentes policiales.

El comunicado emitido por la Municipalidad de Tandil, a cargo del intendente Miguel Ángel Lunghi, expresó que "el Departamento Ejecutivo confirma que se dispuso el cese de funciones del Sr. Luciano Jaureguiber como director de Espacios Verdes Públicos ante la presentación de su renuncia indeclinable al cargo para continuar bajo proceso de investigación judicial por el suceso de público conocimiento".

Jaureguiber, quien en el momento del siniestro vial no asistió a la víctima y se dio a la fuga, durante la tarde de ayer se presentó en la comisaría segunda de Tandil y confesó haber atropellado al joven tandilense.

Tras su declaración y ser notificado del inicio de una causa penal quedó en libertad, en tanto que el rodado quedó secuestrado para realizar las pericias.

Fotos: El Eco y la Voz de Tandil.