Desesperado pedido de ayuda de una familia olavarriense

Una olavarriense se comunicó con Infoeme para solicitar la colaboración de la comunidad para arreglar el techo de su casa que luego de las lluvias se llenó de agua y se encuentra en una situación desesperada.

Este sábado comenzó a llover y, una vez más, no sería un buen momento para esta familia que vive en el Barrio Alberdi ya que siempre que cae agua, esta termina dentro de la casa.

“Hoy me desperté y cuando me levanté para ir al baño me mojé los pies porque está todo el piso lleno de agua”, contó Ana a Infoeme quien compartió imágenes para mostrar su situación con la esperanza de encontrar ayuda.

La casa de Ana está ubicada sobre calle Tacuarí al 3.200, entre Sargento Cabral y Álvaro Barros.

La olavarriense contó a este medio que se acercó al Municipio para solicitar ayuda y luego de hablar con trabajadoras sociales un ingeniero se acercó a su casa para ver el estado del techo pero no tuvo más respuesta.

“El ingeniero me dijo que me iban a llamar y nunca más tuve respuesta y sigo en la misma situación”, relató la mujer que tiene graves problemas de salud, no puede trabajar y con la pensión que recibe no puede afrontar los costos de reforma del lugar.

“Lo que quiero es que vengan y verifiquen como estoy, que los asistentes sociales vengan y miren mi casa. Necesito que respeten el compromiso porque por ahora no tengo respuesta de nadie”, expuso.

Aquellas personas que deseen contactarse con Ana para colaborar pueden hacerlo a través del 2284611868.

Se necesitan principalmente elementos de construcción para hacer las cargas del techo, tirantes y chapas.