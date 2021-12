El drama del hombre con una nariz que le tocaba los labios

Un cirujano plástico de Estados Unidos reconstruyó gratis la nariz deformada de un obrero que había pintado su casa. La historia se viralizó en las redes y generó una gran repercusión.

Conrado Estrada, de 57 años, es pintor y padece desde hace muchos años un trastorno de la piel llamado rinofima que provoca que la nariz le crezca, se le engrose, enrojezca y formen bultos.

"La gente me miraba fijamente. Los niños preguntaban a sus madres qué me había pasado, y yo lo evitaba usando una máscara facial todo el tiempo", reveló al diario New York Post.

Su nariz llegó a tocar sus labios. "Cada vez que me llevaba comida a la boca, chocaba con la cuchara", dijo. "Estuve seis años viendo a doctores y expertos de la piel y nada mejoraba", agregó

Un día, a mediados de 2021, Estrada fue a pintar y hacer tareas de paisajismo en una propiedad de Bronxville. Sin que él lo supiera, el dueño del inmueble se trataba de el doctor Thomas Romo, director de cirugía plástica reconstructiva facial del Hospital Lenox Hill.

"Vi a este señor haciendo jardinería en mi patio trasero cuando me di cuenta de su grave caso de rinofima. Me presenté y me ofrecí a corregir su nariz, a lo que él aceptó encantado", recordó Romo.

"El rinofima es un trastorno de la piel que causa que la nariz se agrande y se vuelva roja, abultada y bulbosa. Se cree que es el resultado de una rosácea grave no tratada, una enfermedad inflamatoria crónica de la piel que provoca el enrojecimiento facial de la nariz y las mejillas", explicó Romo.

El cirujano comentó que la rinofima del pintor era uno de los peores que había visto y que el paciente parecía tener un "pene en la cara".

Romo efectuó un procedimiento quirúrgico a Estrada a fines de noviembre. "Después de eliminar el exceso de crecimiento en su nariz, le volví a dar forma y puse vendas estériles. Estaba encantado y agradecido. No hay mejor satisfacción que poder utilizar mi especialidad y habilidad para mejorar la calidad de vida de otra persona", escribió el médico en su cuenta de Instagram @drthomasromo. Y publicó fotos del postoperatorio.

"Creo que Dios envió un ángel para cuidar de mí . Y así es como yo veo al Dr. Romo", manifestó Estrada.