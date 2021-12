Amespil: "Nos llamó la atención el cambio de parecer del Frente de Todos"

Luego de que el Concejo Deliberante aprobara por mayoría la venta de una calle a Cementos Avellaneda, Infoeme habló con Guillermina Amespil, concejala del bloque oficialista, quien salió al cruce de las críticas formuladas al proyecto desde El Frente de Todos.

El lunes, el bloque del FdT brindó una sorpresiva conferencia de prensa en la que enumeró las irregularidades de la iniciativa y señaló la necesidad de un “análisis profundo”. La respuesta del oficialismo no tardó en llegar: Amespil sostuvo que la sesión extraordinaria “no fue repentina” y expresó que “siempre se supo que el proyecto de la empresa en 2022 era poder estar explotando esta parte, el expediente hace más de un mes y medio que está incluido en el Concejo”.

Sobre el debate que se generó respecto a la venta del inmueble, Amespil remarcó: “Fue analizado por cada bloque, nos reuníamos en comisiones y había un muy buen clima, a nosotros nos llamó la atención este cambio de parecer en las últimas semanas porque pusieron el expediente como si estuviera horrible y nunca mencionaron que tuviera observaciones tan gruesas”.

“De hecho la valuación, estén de acuerdo o no, siempre se supo que la hizo la Facultad de Ingeniería y se citó a la unidad académica para que respondan sobre eso. La empresa también se acercó en diferentes oportunidades al Concejo Deliberante, veníamos contestando todas las consultas por escrito y verbales y de golpe es como si nada de eso hubiera ocurrido”, dijo la concejala de Juntos.

En este sentido reconoció que “es verdad” que el proyecto fue tratado con los que dejaron su banca el 10 de diciembre y con los que asumieron en la nueva gestión “pero siempre se supo que iba a ser así”. “La predisposición siempre estuvo, pero bueno, el expediente de alguna forma se le comenzó a encontrar observaciones que no habían sido mencionadas”, reiteró.

Por otra parte, Amespil hizo referencia a los dichos formuladas desde El Frente de Todos sobre el precio de venta del inmueble y precisó que “extraoficialmente” hablan de que “tiene que valer por lo menos el doble”. Sin embargo, la concejala indicó: “No sabemos de dónde se desprende esa información, el trabajo de determinar la valuación de esta operación se le encomendó a la Facultad de Ingeniería porque contaba con el mejo r equipo y herramientas de agrimensura minera, con lo cual yo no podría decir esto no es correcto, están los fundamentos, el informe y el cálculo de porqué se llegó a esta cifra”.

“Teniendo en cuenta la magnitud e importancia del proyecto y la relevancia de Cementos Avellaneda en Olavarría, creíamos que íbamos a tener observaciones, recriminación, objeciones, pero no el no acompañamiento de un proyecto tan importante para los próximos años en Olavarría”, manifestó sobre el voto en contra del bloque del Frente de Todos y del unibloque de Ahora Olavarría de la concejala Celeste Arouxet.

Además, Amespil manifestó su malestar por las expresiones verbales utilizadas durante la sesión de este martes: “Hay expresiones que se están haciendo costumbre, a mí no me gusta que se hable de ‘mamarracho’ o de ‘impresentable’ porque hay un trabajo muy serio detrás”, concluyó.