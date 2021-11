Tras sus duras críticas, L-Gante le salió al cruce a Pinti

Desde hace un tiempo, L-Gante, quien logró constituirse como el artista del momento, está siendo blanco de tanto de halagos como críticas por diferentes personajes de la escena pública y mediática, y fue en este contexto en el que el joven músico le salió al cruce a Enrique Pinti después de que el humorista se pronunciara de una manera poco afortunada al hablar sobre la carrera del cantante de cumbia de 21 años.

Más precisamente, fue después de que Enrique Pinti lo haya calificado de “grasa” que el cantante decidió no quedarse callado y se tomó un momento para responderle.

“Acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa”, comenzó diciendo.

“Creo que me voy a retirar”, agregó el artista, quien en estos momentos se encuentra en Bolivia realizando una gira, lugar donde fue recibido con una limusina y desde donde publicó la serie de historias en las que le respondió al actor.

También cuestionó a los periodistas que convocan a otros artistas para que lo critiquen. “Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”, concluyó.

Enrique Pinti había opinado muy duramente contra el joven músico en una entrevista con Juan Etchegoyen en Radio Mitre.

“Siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta. Había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas como puede ser hoy L-Gante”, lanzó el comediante.

“La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico le veía talento a Antonio Tormo, a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”, agregó en el marco de la entrevista.