L-Gante, Trueno y el inicio de su carrera artística con “Conectar Igualdad”

En los últimos días dio mucho que hablar el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en su presentación al programa “Conectar Igualdad Lomas”, donde sorprendió al mencionar la importancia del programa “Conectar Igualdad” para L-Gante y Trueno, dos jóvenes artistas del país.

Este acto se realizó el pasado jueves en Lomas de Zamora y estuvo encabezado por la vicepresidenta en compañía del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el intendente del municipio, Martín Insaurralde.

Durante la jornada entregaron 10 mil tablets a alumnos de sexto año de primaria de las escuelas públicas y privadas del distrito, en ese contexto Cristina Kirchner recordó la importancia de la aplicación del plan Conectar Igualdad porque y citó el caso del joven cantante argentino L-Gante, al contar cómo aprovechó la iniciativa para desarrollar su música.

La vicepresidenta detalló que mientras leía un diario extranjero se encontró con la experiencia de L-Gante, un rapero que recomendó escuchar, porque “él dice que con Conectar Igualdad en 2014 y un micrófono de mil pesos hizo un tema que tiene millones de reproducciones en youtube", manifestó.

Y agregó que se puso a escuchar su música aunque ella es de la generación de “Fito Páez o Litto Nebbia”, pero señaló que hay que “tener apertura. Es lo que viene, la forma de comunicarse, los jóvenes. Esto tiene que ver con ese Conectar Igualdad".

Elian Ángel Valenzuela, conocido como L-Gante, contó en una reciente entrevista para el podcast Caja Negra que el tema "L-Gante RKT", que cuenta con 88.790.800 reproducciones en Spotify y 189.112.409 visitas en Youtube, fue grabado con un micrófono de mil pesos y una computadora del programa Conectar Igualdad.

La historia de Trueno

En su discurso, Cristina Fernández de Kirchner, también citó a Trueno, cuyo nombre real es Mateo Palacios Corazzina. El joven, el año pasado, también reveló que su primera canción la grabó con la computadora que entregó el gobierno de Cristina Kirchner.

"Mi primer video de Red Bull de audición en 2014 lo mandé con esa compu, un pibito soñador, fan de la batalla (de los gallos) que soñaba con ello. Ahora estoy acá viéndolo a flor de piel, un orgullo para mí", relató Trueno, quien en ese momento tenía 12 años, vivía en La Boca y estaba a punto de encender la primera computadora de su vida. Trueno, hoy en día, es uno de los máximos artistas del rap latinoamericano.

Tras mandar la grabación hecha con la computadora del Conectar Igualdad, en 2014, Corazzini fue elegido para las Batallas de Gallos que organiza Red Bull. Después de esa experiencia, hoy su último video de YouTube cuenta con más de 51 millones de reproducciones.

Las repercusiones

En las últimas horas del viernes, L-Gante compartió un video en su cuenta de Instagram donde agradeció a la vicepresidenta, y expresó: "Esta historia la hago sólo para mostrarme agradecido con la persona que tomó el valor y llevó el gran cargo de mostrar por cadena nacional un reconocimiento hacia mis logros".

También contó que "mucha gente" le estaba aconsejando que no se metiera en política, pero aclaró: "Yo no hago política. Me enseñaron a ser respetuoso y agradecido."

Mientras daba su mensaje se podía leer con letras blancas que decía: "Con todo respeto, sinceridad y sin intención política"; "Gracias a esa netbook acomodé mi vida y mi familia".

