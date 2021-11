Katopodis: “ Antes de pagar la deuda tenemos que crear un millón de puestos de trabajo"

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis se refirió a las negociaciones con el FMI y destacó que “van a llevar el tiempo que sea necesario para que no nos comprometa a diez o veinte años, o que a los pocos meses no se pueda cumplir y lleve a una situación de gran incertidumbre".

"Hoy toda la preocupación y el esfuerzo del Gobierno no está en el acuerdo con el FMI, sino en cómo ponemos en marcha el aparato productivo, cómo empujamos la economía y mejoramos el salario, ese es el foco en que estamos concentrados. La mayoría de los sectores van marcando una mejora contra el 2019. La obra pública, en la construcción, supera todos los indicadores anteriores a la pandemia. Son realidades, datos objetivos, pero insisto en que necesitamos que esa mejora de la economía sea palpable en las cuentas de fin de mes de cada familia”.

En este marco Katopodis sostuvo que “es importante clarificar que la deuda es una de las mochilas más pesadas que dejó el macrismo, la deuda más importante en la historia de nuestro país. El Presidente se está haciendo una pregunta, que si se la hubiera hecho Macri nos ahorraba un montón de dolores de cabeza: ¿Cuál es el mejor acuerdo que necesita la Argentina? Por supuesto que podríamos acordar en cinco minutos, pero sería firmar todas las exigencias que nos está planteando el FMI y que nos hipotecarían hacia adelante".

"El mensaje es claro, estamos negociando, entendemos que tenemos que cumplir con un endeudamiento que asumió el gobierno anterior, que además no sabemos donde está, porque no está en puentes ni en puertos ni en rutas. Antes de pagar tenemos que crear 1 millón de puestos de trabajo y crear 30 mil pymes para poner el marcha el aparato productivo, recuperar el poder de compra de cada argentino y argentina. Solo así el acuerdo va a ser serio y sustentable”, destacó el Ministro.

Sobre las elecciones, Katopodis consideró que “estamos tratando de transmitir que hay un voto que decide cómo sale la Argentina y no tenemos duda que nosotros queremos salir con trabajo, de la mano de la producción, de la obra pública, pero del otro lado no hay ni una sola propuesta, sobre qué hacer con la seguridad y la economía, ni una idea más o menos razonable”. Además, señaló que “la gente tiene muy presente las marcas del macrismo, todavía están frescas, cargó de angustia la vida cotidiana, se metieron con los laburantes, se metieron con las pymes, con los clubes de barrio, con los científicos, no dejaron sector sin golpear”.

En cuanto al escenario postelectoral, Katopodis enfatizó que “es importante encarar con fuerza el 2022 porque no vamos a tener pandemia, no vamos a tener elecciones ni estar en recesión. Hay un saber-hacer del empresario pyme, del comerciante, de saber ponerse de pie. Eso el Gobierno lo va a aprovechar, lo va apuntalar para que el 2022 sea el año que necesitamos todos los argentinos”.