Randazzo advirtió que “nos hicieron creer que la inseguridad es un fenómeno natural, y esto no es así”

El candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, Florencio Randazzo, sostuvo hoy que “nos hicieron creer que la inseguridad es un fenómeno natural, y esto de ningún modo es así”, a la vez que resaltó la importancia de “capacitar a las fuerzas de seguridad intelectual y físicamente”.

“La Justicia tiene que ser real, en plazos cortos y que se cumpla la condena. No hay que tener mano dura ni mano blanda”, expresó Randazzo.

Asimismo, enfatizó en la necesidad de una nueva ley que “limite las excarcelaciones de delitos violentos'', y expresó su intención de “modificar la figura del reincidente, duplicar la condena a los que cometen delitos con menores e implementar una ley de armas y arsenales”.

Bajo la misma línea, ex ministro de Transporte agregó: “Tenemos que incorporar tecnología. No puede ser que en las comisarías no haya un tomador de huellas ni un identificador facial para saber quién cometió un delito”.

En ese sentido, Randazzo reconoció que, a largo plazo, hay que “reconstruir el tejido social en Argentina” ya que no existe una “solución mágica”. Por esta razón, insistió en “gestionar y actuar desde el poder ejecutivo”.

Finalmente, el candidato a diputado nacional de Vamos con Vos, dijo que entiende el “desencanto” de los ciudadanos, y los alentó a que concurran a votar el próximo 14 de noviembre. “Si votamos lo mismo, no esperemos resultados diferentes” concluyó.