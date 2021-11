San Vicente: se disculparon por el joven que "atacó" con piedras y piden "más seguridad"

Hace algunos días, un vecino de barrio San Vicente denunció un llamativo hecho de violencia y compartió un video en el que se puede ver a un joven que sale de su casa hacía la vereda y, sin razón aparente, empieza a tirar piedras hacia las viviendas ubicadas en frente.

El hecho, quedó captado por las cámaras de seguridad y tras la difusión, un familiar del agresor se acercó a la casa de la persona damnificada a pedir disculpas y justificó la situación. “Se enojó con las chicas porque no le prestaron el celular y salió a tirar piedras”, relató el dueño de la casa “atacada” sobre las razones por las cuales el chico habría reaccionado violentamente.

De todas maneras, más allá de esta situación particular, los vecinos sostienen su reclamo y solicitan mayor presencia policial: “Hace mucho que no se ve un patrullero de noche”, expresaron los vecinos y agregaron que episodios violentos como el del joven: “Pueden matar a alguien, necesitamos más seguridad para que estos hechos no pasen a mayores porque no les importa nada”, concluyeron.