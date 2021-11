Azul: el docente que estuvo desaparecido explicó qué fue lo que le sucedió

Después de la intensa búsqueda llevada a cabo por los familiares y personal de seguridad de Azul, el docente universitario que estuvo desaparecido una semana publicó una carta en sus redes sociales en donde pidió disculpas por “la preocupación y angustia” que generó su ausencia y aseguró que está dispuesto a “asumir los gastos” que se requirieron para su búsqueda.

Alberto Germán Lencina, un docente y doctor en Física de 44 años que se desempeña como profesor en la Facultad de Agronomía de Azul, ciudad en la que está radicado de hace tiempo, desapareció el lunes 1 de noviembre después de partir de la casa en la que convivía con su pareja y su hijo en un Nissan Versa.

Desde ese momento nada se supo de él, por lo que su pareja, la arquitecta y concejal del Frente de Todos María Cecilia Martínez, realizó la denuncia de su desaparición en la Seccional Primera de la vecina ciudad.

De ese momento en adelante, las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa búsqueda para poder dar con el paradero del docente, quien luego de una semana desaparecido se presentó por cuenta propia en una comisaria de la localidad jujeña de Purmamarca.

De esta manera, se supo que el docente se presentó en la dependencia policial de dicha localidad “de manera espontánea” y “en buen estado de salud”.

Hasta el momento, nada se sabía sobre lo que habría motivado la desaparición de Lencina, por lo menos hasta el día de ayer, en el que el docente publicó una carta en la que hace referencia a lo ocurrido y manifestó que durante el tiempo en el que estuvo desaparecido tenía el plan de acabar con su vida.

Aparte de eso, pidió “disculpas” tanto a sus allegados y seres queridos como también a los efectivos que se movilizaron para dar su paradero y se lamentó por la “preocupación y angustia” que podría haber generado en su entorno más íntimo.

“Quiero pedirles disculpas por la preocupación y angustia que pueda haberles generado mí desaparición el 1° de noviembre y posterior intento de suicidio el día 6 en la Cuesta del Lipán, en la provincia de Jujuy”, se expresa al inicio del texto.

“Al mismo tiempo lamento y me disculpo por todos los gastos ocasionados al estado en mi búsqueda (y de ser necesario los asumo) y me disculpo también con quienes hayan visto afectada su moral con mi comportamiento”, se lee en el comunicado que el profesor en Física compartió en su cuenta de Facebook.

Las disculpas del docente también se hicieron extensivas a sus “estudiantes, colegas y compañeras y compañeros de militancia” que mostraron su preocupación ante el hecho.

“Desde aquella tarde del 6 de noviembre me puse a disposición de la justicia para que recaiga todo el peso de la ley sobre mi como consecuencia de mis actos. Pero al mismo tiempo, debo decirles, sentí la presencia de un estado que me acompañó y contuvo en ese difícil momento. Agradezco a todo el personal de la comisaría 57° de Purmamarca, en particular al oficial Figueroa Hernan de quién recibí la primer mano de contención”, escribió Lencina, quien también aprovechó la oportunidad para agradecer, también, a la jefa de la Estación Departamental Azul, Carolina Cabrera, a las fiscalías involucradas que velaron por su estado de salud, al personal del hospital de Maimará y a sus “amistades, personas conocidas”, quienes ayudaron a difundir la búsqueda y acompañaron a su familia “durante esas horas y días de angustia”.

“También a Germán Hernán Wunsch, compañero de habitación, quien supo con su charla ser una gran compañía y me ayudó a alivianar las primeras horas del duro momento que estaba pasando, y a mi queridísima hermana Ariadna Lencina, que la mañana del domingo 7 ya me estaba dando ese abrazo fraternal que tanto precisaba”, prosigue.

Según lo contó en el comunicado, actualmente el docente se encuentra en la ciudad de La Plata -de donde es oriundo-, recibiendo “el correspondiente tratamiento profesional”, rodeado de su familia y seres queridos.