Elías Olivetto: “Me sorprendió cerrar el Festival, pero creo que estuve a la altura”

Fotos y cánticos mediante de familiares y allegados, Elías Olivetto habló con Infoeme de su actuación sobre el cuadrilátero.

“Estoy muy contento, es un logro de mi familia y no solo mío”, comenzó diciendo Olivetto a pocos segundos de bajarse del ring donde logró una nueva victoria en su carrera amateur tras vencer a Sebastián Righetti y luego agregó: “Me sorprendió un poco que me eligieran para cerrar el festival pero creo que estuve a la altura, siempre era la primera o la segunda pelea pero estar invicto creo que fue importante”.

Una de las promesas del deporte olavarriense se sinceró tras el combate que lo vio ganador en las tarjetas: “La verdad no me acuerdo de la pelea, pero salí a darlo todo”, obligado a revertir la cuenta que le propinó el referí al cierre del primer round.

Elías que representa a Oto Box no descansará en el entrenamiento a pesar de la agobiante pelea del pasado viernes porque “la pandemia fue un golpe de nock-out y el boxeo es un trabajo de todos los días”.

Por último consultado sobre las capacitaciones organizadas por la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría donde siempre han dicho presente, fue agradecido por la posibilidad pero no escatimó en elogios hacía Darío -su papá y entrenador-: “El campeón principal es mi papá, campeón no es un título sino lo que demuestra en la vida y yo estoy orgulloso del papá que me tocó y para mí es un ejemplo”.