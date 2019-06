“Doy algo de lo que aprendí para que tengamos boxeadores argentinos que puedan salir a representar al país”

Minutos después de las 10:00 comenzó una clínica de lujo para el deporte olavarriense. Juan Martín “Látigo” Coggi habló de todo frente a los amantes del deporte: temas específicos de boxeo que sirvieron para despejar dudas, anécdotas del ambiente y de lo que logró tras consagrarse como campeón del mundo. Maradona, Monzón junto con Susana Giménez, sus hijos ligados a la actividad y un cálido encuentro donde abundaron las risas y también muchas críticas.



Una veintena de personas se dieron cita para escuchar a uno de los máximos representantes del boxeo nacional en la mañana de este sábado. “Látigo” Coggi llegó al gimnasio de Dojo Pantera de la mano de la Municipalidad de Olavarría y deleitó a todos con sus dichos, sus críticas y también con sus enseñanzas.



“Yo quiero regalar algo de lo que aprendí, de lo que me enseñaron y si bien no voy a dar todos los secretos, voy a dar algo para que tengamos boxeadores argentinos que puedan salir a representar al país algún día” dijo el ex boxeador una vez finalizada la actividad recreativa que incluyó la demostración con Elías Olivetto.



El actual entrenador se mostró en disconformidad con las nuevas apariciones del psicólogo deportivo, nutricionista y demás: “ahí no está el éxito, no había psicólogos en otros tiempo y la psicología estaba en correr, hacer abdominales y matarte en el gimnasio” pero “es importante preguntar y sacar dudas, porque yo estuve en su lugar” les resaltó las personas que disfrutaron del evento.

“Hoy hay muchos técnicos pero falta la técnica”



Juan Martín Coggi fue muy crítico con el boxeo de la actualidad. Los cambios reglamentarios, la aparición de promotores y empresarios y también los coach que no subieron al ring anteriormente.



“Ser entrenador es muy duro porque estás jugando con la vida de los deportistas” sostuvo “Látigo” para agregar: “tienen que entenderlo los `técnicos de computadora´ (NdR: el curso de entrenador puede realizarse de manera virtual y cuenta con el aval de la Federación Argentina de Boxeo) que estamos jugando con la vida, acá hay golpes no son goles y tenés que estar muy preparado porque no sabes que puede pasar”.



El representante nacional que hizo 21 defensas, con 11 victorias por nocaut de sus títulos criticó con dureza a los promotores, entrenadores y boxeadores actuales.



“Hoy es lindo porque en mi época los profesores no te iban a dar ni un detalle, había mucha técnica y hoy sobran los técnicos y falta la técnica”.



Coggi que llegó a la ciudad acompañado por su esposa y su hija -promotora- criticó a la “gente que dice mucho y hace poco, hoy son todos empresarios porque tienen la plata igual, no hay un boxeador que llene el Luna Park con 14 mil personas”.



Por último halagó la organización del Festival llevado a cabo en El Fortín en la noche del viernes: “Fue muy lindo el espectáculo de ayer, me pone muy feliz que haya promotores que se la jueguen para hacer peleas porque está muy complicado... Es mucho dinero y es muy importante porque le da trabajo a los chicos”.

“A mí del ring no me bajaban si todavía respiraba”



El santafesino que ganó su primer título de la Asociación Mundial de Boxeo en 1987, recordó con los presentes varias anécdotas de su época boxística.



Recordando que no le negaron boxear cuando empezó a practicar pero en disconformidad con la decisión de su hijo Martín de seguir su camino, el ex campeón del mundo sostuvo que “lo importante es que no te peguen, el boxeo es una guerra y gana un estratega como Hitler Napoleón o San Martín”.



“El cuerpo es una máquina todo golpe tiene que doler, para ganar hay que romper” dijo y fue contundente al afirmar: “A mí del ring no me bajaban si todavía respiraba, porque vos sabes que vas a caer, hay que estar preparado para levantarte”.



“Si yo siento el golpe, me arrodillo y voy solo por los dólares ¿Dónde está el orgullo?” se cuestionó el hoy entrenador de su propio hijo y “cometo un error muy grande que es dejarle la vara muy alta que es tener 3 títulos del mundo y un cinturón de diamante”.



“Las malditas comparaciones siempre van a estar y él no tenía necesidad de ser boxeador porque el vacacionaba en Disney World, él ahora tiene 6 títulos y no le alcanza” dijo.



En casi tres horas de charla y posterior `guanteo´ con Elías Olivetto donde le explicó detalles y secretos, Coggi dijo: “Tenés que tener bronca para subirte al ring porque ahí arriba otro te quiere sacar el título del mundo y si me sacas el título mundial mis hijos se van a cagar de hambre ¿entendés?”.

“Sabía que tenía 33 millones de argentinos rezando por mí”



Llegando al mediodía y tras haber accedido a sacarse fotos con cada uno de los presentes que preguntaron se rieron y acotaron, Coggi habló de la formación de ídolos en el deporte argentino y la posibilidad que le dio la obtención de los títulos.



Después de lamentarse no haber podido festejar con champagne tras consagrarse en alguna ocasión, afirmó: “Es mucho el reconocimiento en cualquier parte del país donde voy, me pone bien ser causante de algo. Sé que no pasé por la vida desapercibido e hice feliz a un montón de gente”.



“Anoche dije que tenía 33 millones de personas rezando por mí y era verdad” sostuvo el radicado en Brandsen que posteriormente aclaró: “A mí se murieron 3 personas de emoción, dos amigos y una persona que no conocía que me abrazó en el Bingo de Quilmes y le dio un ataque al corazón, pero sé cómo es, yo también me emocioné cuando lo vi a Galíndez y a Monzón”.



Además de Carlos Monzón “cuando lo conocí estaba con Susana Giménez” y otras figuras, Coggi afirma ser amigo de Diego Maradona, haber estado en Nápoles y de codearse con emblemas del deporte mundial y “son cosas que te da el deporte, por entrenarte y hacer la cosas bien”.



Mito del boxeo en vida, Juan Martín “Látigo” Coggi dijo presente en Olavarría y emocionó.