Con un emotivo acto, se renombró la calle Vergara en memoria del submarinista Diego Wagner

En la mañana de este lunes se llevó a cabo el emotivo acto de renombramiento de la calle Vergara, que desde ahora va a pasar a llamarse Diego Wagner, el submarinista olavarriense que murió en el hundimiento del Ara San Juan.

El acto se llevó a cabo en la intersección de General Paz y Vergara -la calle que fue renombrada- y estuvo encabezado por el actual presidente del Concejo Deliberante -y flamante concejal tras las elecciones de este domingo- Bruno Cenizo y contó con la presencia, además, del Secretario de Desarrollo Humano y Calidad de Vida, Diego Robbiani y el Secretario de Gobierno Hilario Galli. En representación de la Armada Argentina, por su parte, estaba el Capitán de Navío Daniel Jorge, el Suboficial Mayor Damian Nuñez, junto con otros integrantes integrantes de la fuerza.

Entre la concurrencia también se contó con miembros del consejo directivo de los Bomberos Voluntarios de Olavarría, policías, soldados continentales, integrantes de Coopelectric, del Parque industrial, de la Sociedad Rural, de la Unión Industrial y diferentes escuelas de la ciudad.

Más allá de los funcionales y representantes de las distintas áreas, también formaron parte de la ceremonia la familia del submarinista, entre los que estaban sus padres, sus hermanos y sus hijos Thiago, Manuel y Francisco.

El renombramiento de la calle tiene como objetivo “mantener presente la memoria del Teniente de Navío del submarino Ara San Juan” y la decisión -que fue votada por unanimidad por el Concejo Deliberante el año pasado- teniendo en cuenta que “Diego nació y se formó en la ciudad de Olavarría, donde vivió junto a su familia, padres, hermanos, esposa, hijos y amigos”.

Wagner se graduó de Licenciado en Administración de Recursos Navales para la defensa con orientación en Comando Naval, en la Unidad Académica Escuela Naval Militar de Rio Santiago ubicada en Ensenada, provincia de Buenos Aires y luego de una larga trayectoria en diferentes cargos terminó como Jefe cargo Electricidad y Propulsión Submarino Ara San Juan.

Más precisamente fue el 12 de noviembre del año 2020 cuando se sancionó la ordenanza Nº 4578/20, que estipuló “la nominación y modificación de la calle Gobernador Valentín Vergara en el trazado que se extiende desde calle hornos hasta calle San Martín de nuestra ciudad, por el de ¨Capitán de Corbeta Diego Manuel Wagner¨”.

Cenizo, quien llevó a cabo los honores, celebró esta decisión y agradeció a todos los integrantes del Concejo que fueron participes de la misma.

“Lo creemos merecedor de esto y mucho más, por eso nos pusimos a trabajar con el cuerpo de concejales y el bloque, a quienes agradezco por votar por unanimidad la ordenanza, pero también agradezco a Marcos Rodríguez, que nos dio una mano para buscar una calle en algún lugar visible para que todo el mundo pase y sepa quién es Diego Wagner”, manifestó el Presidente del HCD.

Una de las partes más emotivas de la ceremonia fue el discurso del padre del submarinista, quien, visiblemente emocionado, agradeció tanto a los funcionarios como a los vecinos olavarrienses que hicieron posible el homenaje a la memoria de su hijo.

“Diego va a quedar en la memoria de Olavarría con todos los homenajes que la gente le hace, que yo como papá puedo pedir y querer hacer, pero que si los concejales o la gobernación no me lo permitiera no se harían, por eso le agradezco a ellos y a toda Olavarría”, expresó el padre del joven teniente.

“En 4 años hemos pasado por muchas situaciones duras, realmente muy difíciles, yo creo que los chicos no se merecían que les pasara los que les pasó en momentos de paz, creo que no tendría que haber pasado, los chicos entregaron su máximo esfuerzo y dieron la vida por la patria”, concluyó, haciendo referencia al proceso judicial que está en curso por el hecho y en el cual está implicado el ex presidente Mauricio Macri.