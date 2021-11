Axel Kicillof: “El domingo se juega el futuro”

De cara a las próximas elecciones el gobernador Axel Kicillof dialogó con periodistas de distintos puntos del territorio bonaerense, y dijo que “el domingo se juega el futuro".

En ese marco, destacó que “en la campaña hubo mucha agresión por una parte de la oposición que pega siempre abajo del cinturón”.

Agregó que su gobierno asumió con “tierra arrasada”, recordó el “abandono” del edificio de la radio pública y lo puso como ejemplo de “la falta de cariño por el Estado”.

Kicillof sostuvo que “en las elecciones legislativas el electorado puede hacer otras cosas porque no vota a quién va a gobernar. No venimos de dos años de pandemia. Venimos además de 4 años de crisis que tiene que ver con el plan económico del gobierno anterior” y precisó que “la industria en la Provincia cayó 20 puntos con Macri y Vidal”.

El gobernador dijo que pese “al sistema mediático porteño, que es una máquina de demolición de buena vibra, se está empezando a sentir la reactivación”.

No obstante, advirtió que “el riesgo de la pandemia es que la reactivación esté concentrada en pocos, que es lo que está en juego ahora. Es donde aparecen las políticas públicas porque el mercado tiende a concentrarse”.

Kicillof indicó que “las políticas públicas de equidad son las que están en juego en este momento, por eso me siento tan comprometido con la campaña” y remarcó que en todo el mundo “hubo un crecimiento de los más ricos en desmedro de los más pobres”.

El gobernador bonaerense recordó que “hubo que cambiar los planes que teníamos y en este desbarajuste Macri intenta venir a dar consejos de qué hacer con la deuda, o cómo reactivar” la economía” y añadió que “lo cierto es que si no hubiera habido pandemia, hoy Macri no podría hablar porque no aguanta una repregunta”.

Consultado por el periodista de Radio Berlín de Pergamino, Carlos Antunez Clerc, Kicillof se refirió a la cuestión de la inseguridad y las repercusiones del homicidio del comerciante en Ramos Mejía.

En ese sentido, sostuvo que “lo que pasó es trágico y ninguna muerte tiene justificación. Es durísimo. Me parece que lo último que deberíamos hacer es un aprovechamiento político de esta cuestión”.

Recordó que, a diferencia de la oposición -que toma el tema de la seguridad para hacer campaña-, cuando él estaba en esa situación, en 2019, “no se me ocurrió aprovecharme de la muerte de Sandra y Rubén en la escuela de Moreno”.

“El trabajo de mejora en materia de seguridad requiere soluciones de fondo”, enfatizó Kicillof y agregó que “es un tema muy doloroso que hay que modificar con muchas acciones juntas, que no tienen que ver sólo con el área de seguridad”.