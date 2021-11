L-Gante: sin tapabocas y protagonista de un momento incómodo

L-Gante, una de las indiscutibles figuras del momento, recorrió estos días una gira por Chaco, Corrientes y Santa Fe, en donde, aparte de no pasar desapercibido, protagonizó un momento incómodo luego de olvidar su tapaboca.

Fue durante su paso por Resistencia que el artista aprovechó para salir del hotel y dar un paseo, pero al ingresar al shopping de la ciudad se dio cuenta que no llevaba tapaboca, obligatorio en lugares cerrados.

“Vino un fan y le tiró una camiseta de Chaco For Ever, como no tenía barbijo se la puso como bufanda y no le dejaron entrar”, explicó Sergio Nazer, productor de la gira al diario El Litoral.

“Me olvidé el tapaboca compaaaaaaa”, posteó sobre el episodio que ocurrió a la tarde junto con una foto en la que se lo ve tapando su boca y nariz con el obsequio que le dio un seguidor.

Agradecido con el regalo, lo quiso usar esa misma noche para el show que luego dio en el club Sarmiento, sin embargo, no pudo ser así ya que es conocida en el lugar la rivalidad entre Chaco For Ever y Sarmiento, por lo que los directivos del club le explicaron y le dieron una camiseta del local.

Algo similar le había pasado en Corrientes, cuando quiso subir al escenario con una camiseta de Mandiyú que le entregó La Luchona, y se la tuvo que cambiar ya que el recital era en el estadio de Boca Unidos, rival histórico de la casaca que llevaba puesta.

“No quiero contribuir a la pica, pero en Corrientes fueron más de dos mil y en Chaco más de tres mil espectadores. Sabiendo la historia (de rivalidad entre clubes de provincia) pidió una camiseta y cantó todo el show con la de Boca Unidos”, dijo el productor quien además destacó que entre el público había muchos chicos de entre tres y siete años, quienes conectaron con Elian a través de la canción del abecedario.

En uno de los ratos que tuvo libres, el papá de Jamaica, fanático de la Play, desafió en un campeonato a un chaqueño y perdió. Lo mismo hizo al competir con un correntino y ganó.