Nuevo edificio para Artes Visuales: denuncian al municipio por demorar la obra El jefe distrital de Educación afirmó que la Provincia comprometió los fondos, pero el municipio no inició el proceso licitatorio. "No tenemos idea de por qué no lo han hecho", explicó.

A tan sólo un día de que el Intendente Ezequiell Galli anunciara la construcción de un edificio propio para el instituto donde se da el profesorado de Educación Física -que será emplazado en Parque Avellaneda-, el Jefe Distrital de Educación Julio Benítez junto al Concejero Escolar Bruno Ferrante expresaron su preocupación por el “estancamiento” en el que, según manifestaron, se encuentra el proyecto que tiene como objetivo brindarle a la Escuela de Artes Visuales su propio edificio. Según señalaron ambos referentes educativos, hace tiempo que la gestión para avanzar en el otorgamiento de un edificio para la institución está “congelada”, ya que, por alguna razón que desconocen, desde el gobierno municipal aún no comienzan con los procesos licitatorios que hacen falta para poder continuar con el proyecto, que ya cuenta con el aval provincial. Con respecto a esto, Benítez aseguró que “el reclamo de Artes Visuales es histórico, prácticamente desde la creación de la carrera” e indicó que, por esta razón, “es una prioridad dentro de la comunidad educativa” que “no está siendo atendida”. "Se trata de un edificio que hacía muchos años que estaba sin usar, y entonces empezamos a pensar en la posibilidad de dar una solución al reclamo " “Es un reclamo que comienza hace muchos años atrás, prácticamente desde que el instituto fue creado, y se vino a resolver por una decisión de Provincia en conjunto con la región y el distrito”, relató Benítez, que poco antes de la pandemia visitó la Escuela Secundaria Agraria Nº1 junto a la Jefa Regional de Educación Mónica Wagner y “descubrió” el edificio abandonado que pasará a ser la sede de la institución y que originariamente se había proyectado para el Instituto de Educación Física. “Se trata de un edificio que hacía muchos años que estaba sin usar, y entonces empezamos a pensar en la posibilidad de dar una solución al reclamo de la escuela de Artes Visuales, que todos los años, consecuentemente, se encarga de visibilizar y que se transformó en total prioridad”, contó el Jefe Distrital de Educación, quien agregó que desde ese momento empezaron con las tratativas para poder llevar adelante la iniciativa de recuperación del edificio. De esta manera, el referente educativo explicó que se puso en contacto con autoridades provinciales, gestión que terminó en la “firma de un acta de acuerdo el día 11 de junio entre el intendente Ezequiel Galli y Director Provincial de Infraestructura”. “Fue un acta de acuerdo a partir de la cual la provincia se comprometió a aportar los fondos para que el municipio ejecute la obra e inicie la recuperación de ese edificio, pero la licitación -que originalmente tenía un presupuesto de 23 millones de pesos- nunca salió, y por eso el 25 de agosto se firmó otra acta de acuerdo en donde se pidió la rectificación de ese presupuesto original por la inflación, y se actualizó a 25 millones y medio de pesos, acta que también fue firmada por el intendente municipal, por el Secretario Provincial de Infraestructura, por el Secretario de Mantenimiento y Obras públicas del municipio y por la Directora general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Agustina Vila”, explicó, por su parte, el Consejero Escolar Bruno Ferrante, quien hizo hincapié en la “preocupación” existente en la comunidad educativa por el hecho de que “después de dos actas de acuerdo firmadas, el municipio todavía no saque la licitación”. “Y es lo único que falta, porque Provincia ya se comprometió a aportar los fondos, pero es el municipio quien debe hacerse cargo del proceso licitatorio y de la ejecución de la obra, mientras eso no se haga todo queda parado”, revindicó Ferrante. "Sería bueno establecer prioridades y poder tener un dialogo sobre cómo se utiliza el dinero de Provincia o Nación, que el municipio no tome decisiones unilaterales" Aparte de eso, las autoridades educativas manifestaron que “las pretensiones desde el área era que el ciclo lectivo 2021 se inicie en el nuevo edificio”, objetivo que “hubiese podido lograrse si hubiesen sacado la licitación algunos días después de la primer acta de acuerdo firmada el 11 de junio”, ya que el plazo de obra estipulado era de 90 días. “Ahora lo vemos complicado, pero ojalá el municipio pueda licitar la obra rápidamente y que se pueda comenzar ahí el ciclo lectivo del próximo año”, agregaron. Ante esa situación, el Jefe Distrital de Educación puso en relevancia la importancia que para él tiene el hecho de "generar un diálogo entre la comunidad educativa y el municipio" para "poder saber realmente cuáles son las prioridades y necesidades del distrito". "Sería bueno reinstalar una práctica que se perdió, que es la de establecer prioridades y poder tener un diálogo sobre cómo se utiliza el dinero de Provincia o Nación, que el municipio no tome decisiones unilaterales que no respondan a las necesidades que la comunidad educativa del distrito", sentenció Benítez. "Aunque celebramos y nos alegra muchísimo que se inicie la construcción de un edificio para Educación Física, creemos indispensable seguir sosteniendo la necesidad de atender este reclamo prioritario de Artes Visuales y que el municipio finalmente tome la acción de licitar la obra, de nuestra parte no tenemos idea de por qué aun no lo ha hecho", concluyó.