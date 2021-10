Preocupa el avance de otra ola de coronavirus en países cercanos

La pandemia causada por el coronavirus continúa castigando a los cinco países que limitan con la Argentina. Uno de ellos, Brasil, encaramado en lo alto de la triste estadística que contabiliza la cantidad de fallecidos en el orden internacional. Mientras tanto, Uruguay no se declara todavía el fin del estado de emergencia y sigue la preocupación en las otras tres naciones vecinas: Bolivia, Chile y Paraguay.

En este marco, Brasil alcanzó los 21.766.168 de contagiados, con un total de 606.679 muertes desde el inicio de la pandemia, con lo que es el segundo país con más fallecidos por la pandemia, después de los Estados Unidos. Es, además, el tercero en casos acumulados, detrás del país norteamericano y la India.

Chile viene de registrar en un día 1.753 contagios y seis muertes, con lo que llegaron a 1.686.318 casos confirmados y 37.697 decesos desde el comienzo de la crisis sanitaria. El Ministerio de Salud señaló en su reporte que los contagios han aumentado un 28% en siete días y un 89% en 14.

El presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, anunció que se mantendrá el decreto de emergencia. “Todavía cesar la emergencia sanitaria no”, dijo el mandatario a los periodistas. “Con este aumento de casos en algunos departamentos, mejor poner punto muerto y no seguir avanzando”, explicó.

El aumento de casos inquieta “pero no es la misma preocupación que el año pasado por una diferencia importante que es el tema de la vacunación”, señaló el mandatario. Y añadió: “El año pasado, en octubre, empiezan a subir los casos, pero Uruguay no estaba vacunado. Hoy tenemos un 74 por ciento de vacunación”.

No obstante, Lacalle Pou comentó que le preocupa que la mayoría de los nuevos contagiados sean niños. “Quizás no es de gravedad, pero no sólo generan contagios y generan la enfermedad sino distorsiones en los centros educativos”, indicó. En ese sentido, el mandatario mencionó que se evalúa la vacunación en menores de 12 años.