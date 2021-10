La joven que amamanta a su pareja dos veces por semana

Una joven confesó que amamanta a su pareja dos veces por semana y explicó que llevan a cabo esta "práctica" porque la consideran "relajante, erótica y nutritiva".

La escocesa Lana Michaels se hizo viral en los últimos días por sus dichos. "Amamantar a mi pareja es la forma perfecta de seducción antes de tener relaciones sexuales", contó y agregó que crea "energía física" positiva entre ellos.

"Amamantaba a mis hijos y realmente extrañaba la lactancia materna y la sensación de ella”, sostuvo en una entrevista exclusiva con The Sun. “Amamanté a mi hijo mayor durante ocho meses y a mi hija durante dos años. No quiero tener otro bebé y mis hijos son demasiado mayores para alimentarse ahora, pero me gustó la idea de amamantar con Shawn", expresó.

La pareja afirmó que nunca fueron criticados por su hábito de amamantar. “Recibimos muy buenos comentarios al respecto”, indicó Lana. “No nos gusta hacerlo todo el tiempo. Si amamantara demasiado, se volvería aburrido", apuntó.

“Shawn y yo siempre hemos experimentado mucho con el sexo e investigué un poco en Internet sobre la lactancia materna y descubrí que puedes reiniciar la leche en tus senos tomando un suplemento de leche a base de hierbas", contó la joven.

"Después de tres días de tomar el suplemento, tenía una gota de leche en mi pecho y Shawn comenzó a succionar para que fluyera la leche. Se sentía fresco", confesó.

Shawn dijo que la lactancia materna le resulta excitante y relajante. “Me amamantaron cuando era bebé, pero ahora soy un adulto, lo encuentro relajante”, contó.

La pareja se refirió la sugerencia de que la lactancia materna debería ser solo para bebés. “Hay más impacto negativo en esclavizar a un animal como una vaca que beber leche humana que está hecha para nosotros”, dijo Shawn.

“No hay crueldad ni dolor en la lactancia materna de adultos. Ella obtiene placer, yo obtengo placer y nutrición. Ella está feliz, yo soy feliz, entonces, ¿cuál es el problema?", se preguntó.