"Espantosa mesa": puso a la venta los muebles y los comparó con su ex

Una mujer se separó, puso a la venta los muebles y los comparó con su ex pareja. La publicación se hizo viral en las redes sociales por los comentarios descriptivos de una heladera, una mesa y una cama.

La mujer ofreció una mesa "súper pesada (igual que él), mide como 1.20 de diámetro aprox (igual que él)", explicó. "Escucho ofertas coherentes x la mesa. Por suerte a él ya se lo llevaron", agregó con ironía.

"Vieja fría y oxidada heladera como mi ex. Estuvo siempre vacía, el caradura no colaboraba ni con los hielitos", escribió en otro posteo. "A su lado no vas a saber lo que es el calor. Al lado de mi ex, digo".

La publicación más picante fue la de la "irrecordable cama que jamás supo lo que era la acción".

"No te incluyo a mi ex. Lo más salvaje que vio esta cama fue a mi gato. Está reforzada. Al pedo, porque el único salto encima que sufrí fue cuando pateó la puerta con el dedo chiquito. Y yo como boluda toda emocionada".