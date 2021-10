A solas con Camila Pereyra: “La música no viene a mí, es parte de mi vida”

Por Luciana Pedernera

lpedernera@infoeme.com.ar

A pocos días de protagonizar un agradecimiento para su ciudad con un show en el Teatro Municipal, Camila Pereyra recibió a Infoeme y relató en una entrevista intima cada una de sus emociones, luego de cautivar con su voz, sonrisa y carisma, a los olavarrienses y al país. "Me dio tanta alegría", reconoció.

Cuando no tenía nada deseé

Cuando todo era ausencia esperé

Cuando tuve frío temblé

Cuando tuve coraje llamé...

Con un rosario sobre una de sus manos, interpretó la primera estrofa de “A primera vista” en La Voz Argentina, pasaron 20 segundos y logró dar vuelta la primera silla, al minuto de canción, el jurado ya tenía la mirada sobre ella y los oídos atentos. Así fue su primer paso en el exitoso reality show emitido por la pantalla de Telefé.

Foto: Andrés Arouxet

La promoción del programa un día antes, había dejado entrever con una imagen su presencia en la siguiente emisión. Al llegar las 22.30 un día de julio, cientos de olavarrienses compartían la cena y se emocionaban con su voz. En YouTube, ya más de medio millón de personas reprodujo su interpretación del tema que tiene como autor a Chico Cesar e interprete a Pedro Aznar.

Con un sol que se esconde entre las nubes, sobre uno de los espacios verdes que propone el Parque Mitre, recordó sus comienzos y expresó que empezó desde muy chiquita con la música: “A los 5 años arranqué clases particulares con una guitarra criolla de mi abuelo, muy vieja”.

Foto: Andrés Arouxet

Con un instrumento que casi la superaba en tamaño, emprendió este recorrido: “Desde que arranqué no pude parar”. A los 8 años comenzó el conservatorio pero a los 16, en plena educación secundaria, se vio obligada a dejar por temas de horario: “Igual seguí por cuenta propia intentado aprender”.

Un año después, comenzó a transitar su última etapa de la secundaria y con 17 arrancó a estudiar Licenciatura en Musicoterapia. Con su frescura, en sintonía con sus manos y la sonrisa, sostuvo: “La música no es algo que viene a mí, ya es parte de mi vida”.

Foto: Andrés Arouxet

Su alma inquieta, en medio del aislamiento social preventivo y obligatorio por la pandemia de coronarivus, la llevó a descubrir cosas nuevas y a descubrirse a sí misma. Así nació su primer tema propio:

Si me dices que me extrañas te buscaré

Si me dices que me quieres te esperaré

Con los brazos abiertos

Para darte un millón de besos aquí estaré…

“Estábamos en cuarentena y ya no sabía qué más hacer, como nos pasó a todos y dije Voy a probar, me instalé un programa en la computadora para hacer música y arme una melodía para una letra’”, relató Camila.

Foto: Andrés Arouxet

“Si me dices”, fue publicado primero en Instagram, donde la olavarriense concentra mayor parte de su público con quien interactúa a diario, y tras la recepción que tuvo, llegó a YouTube, plataforma en la que ya tiene más de 25 mil reproducciones.

Su paso por La Voz Argentina: “Era mi cumpleaños todos los días”

El 27 de julio, a un día de que cierren las audiciones a ciegas, Telefé emitió la grabación en la que Camila Pereyra interpretó “A primera vista” y logró conquistar al jurado, participando en los Knockout y Play Off como parte del Team Montaner y siendo coucheada por el artista internacional.

Uno de los accesorios que fue parte del paso de Camila por La Voz, fue un rosario de color celeste que enredó en una de sus manos: “Soy muy cabulera, muchas cosas las lleve por cábala. Ese rosario significo mucho para mi familia”.

Foto: Andrés Arouxet

La autora de su participación en el programa fue Rocío, su hermana, quien la acompaña a todos lados, con una complicidad que transmiten a distancia: “En enero me manda un mensaje y me dice, ‘Fíjate que está por cerrar el casting del programa, proba con anotarte’, yo ni me imaginaba parada en ese escenario y me dice, ‘Dale mándale, mándale’”.

Así fue que envió un video interpretando “El Mismo Aire” de Camilo: “Lo mandé y seguí mi vida normal. A los días me llamaron que había quedado preseleccionada y de ahí tuve varias instancias virtuales, donde iban achicando el número de participantes, yo era la 208 de esa preselección”.

Foto: Andrés Arouxet

A los cuatro días, acompañada de su mamá, recibió “el llamado”: “Veo el celular y decía ‘La Voz Argentina’, atendí y me dijeron que había quedado seleccionada para las audiciones a ciegas. Estaba en shock, caí muy tarde y fue re difícil mantener el secreto. Te pedían que no le cuentes a nadie porque tu participación en el programa dependía de eso”.

Su paso por el reality, con tan solo 19 años, la rodeo de experiencias, reconocimientos y vivencias. “Fue la revolución máxima no me la esperaba, me dio tanta alegría. La cantidad de gente que me llevó regalos, era mi cumpleaños todos los días”, admitió. De hecho, camino a realizar las fotos de este encuentro que fueron capturadas por Andrés Arouxet, una pequeña la reconoció y le pidió una foto juntas.

Foto: Andrés Arouxet

10 de octubre “A primera vista”

El próximo domingo 10 de octubre, el paso por esta experiencia mágica que muy bien transmiten sus ojos, va a sellarse con un show en agradecimiento a quienes la acompañaron en este recorrido, que se realizará en el Teatro Municipal.

Para quienes quieran captar este momento en sus retinas o guardarlo en algún rincón de sus sentires, podrán adquirir las entradas en el Teatro Municipal de martes a viernes de 8:00 a 12:00 y de 16:00 a 20:00. También pueden comunicarse con Camila a través de Instagram: @camii.pereyra09 o por Facebook: Camii Pereyra.