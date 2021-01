Fabián Marmissolle: “El Club El Provincial se nos vino abajo y revivió con el Bingo Virtual”

Fabián Marmissolle habló con Infoeme y contó cómo fue atravesar el 2020 con las puertas cerradas, el regreso a la actividad, la imposibilidad -aún hoy- de habilitar sus salones para realizar eventos y la importancia de la Unión de Clubes.

“El 2020 fue muy difícil, cuando nos agarró la pandemia nos cayó un balde de agua fría no sólo al Club El Provincial sino a todos los clubes porque con las puertas cerradas tuvimos que seguir pagando igual un montón de cosas” recordó el mayor responsable de la entidad ubicada en la esquina de Belgrano y Tacuarí.

El mandamás sostuvo que “un Club como El Provincial se nos vino abajo por estar 6 meses cerrados y revivió con el Bingo Virtual que nos sirvió para pintar unos salones, pusimos las cámaras de seguridad y estamos restaurando un baño que se vino abajo”.

Fabián Marmissolle es el presidente “aurinegro” desde hace media década, pero a diferencia de las otras doce entidades que son parte de la Unión de Clubes, encabeza la Comisión Normalizadora dispuesta por la Municipalidad de Olavarría.

“Estamos terminando los papeles en conjunto con el Municipio para obtener la Personería Jurídica, pero a la vez estamos trabajando mucho, que es un club que se mantiene con la paga de la cuota por practicar deporte” recordó Marmissolle y agregó: “Volvimos en septiembre de a poco con todas las actividades siguiendo con los protocolos porque los profesores necesitaban laburar, trabajamos conjuntamente para volver”.

“Somos un club de barrio que va en crecimiento”

Con respecto a los alquileres de los salones que posee el club, el presidente aseveró que “tuvimos que devolver el dinero y es un tema que aún no se ha reactivado. No creo que haya diferencias este año ya que todavía no podemos reabrir”.

El Provincial a pesar de tener las puertas cerradas durante 6 meses, realizó una importante ayuda social y todos los domingos desde marzo a diciembre se encargó de llevar comida al Comedor del barrio Coronel Dorrego y juntó alimentos que posteriormente entregó el Municipio, “porque no nos olvidamos de nuestro rol social y vimos que la gente necesitaba ayuda”.

Esperanzado de que este año desde La Plata contesten afirmativamente sobre la obtención de los papeles faltantes de la institución, el presidente también se ilusiona con que “en marzo, El Provincial pueda estar presente en el regreso del fútbol, pero hay que ser precavido y a pesar de los cuidados que haya que tener, estoy orgulloso de que la Liga de Fútbol me haya abierto las puertas”.

Con respecto a la creación de la Unión de Clubes, la cara visible del club contó: “Soy un agradecido de que nos hayan elegido para participar, es un orgullo y demostró que veníamos haciendo las cosas bien y en silencio desde hace 5 años. Fue una sorpresa que nos elijan”.

“La pandemia no nos permite planificar, reactivó a medias y hoy el club hace un esfuerzo enorme, pero esperamos que este 2021 nos depare un final lindo, primero en la salud y que después vengan los clubes de puertas abiertas y muchos deportes” sentenció Fabián Marmissolle.