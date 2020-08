Olavarrienses viajeros: recorrieron el país de sur a norte y ahora planean llegar hasta Alaska

Cansados de la rutina laboral que llevaban, la pareja olavarriense formada por Jesica Bosaleh, de 32 años, y Eduardo “Ioio” Garro, de 36, decidió cambiar de aire y probar suerte en otros pagos: la idea original fue Nueva Zelanda, pero después de no aplicar a la “working holiday” -por el cupo limitado- decidieron cambiar los planes: compraron una camioneta y emprendieron un largo viaje por todo el país.

“Salimos el 24 del septiembre del 2019 y volvimos el 19 de marzo, obligados por la pandemia”, contó la pareja, que afirma que la idea del viaje surgió cuando decidieron cambiar de alguna manera la forma de vida que llevaban hasta ese momento.

“Nosotros estábamos todo el día trabajando en la oficina, los dos, yo era administrativa y Edu diseñador industrial. Estábamos desde las 8 hasta las 5, llegábamos a casa y seguíamos trabajando”, contó Jesica, que afirma que fue en ese momento en que surgió la idea de ir a Nueva Zelanda, pero que después de no aplicar para la visa de trabajo cambiaron ese plan por el de comprar una camioneta y recorrer nuestro país. “Decidimos comprar la camioneta -una Mercedes Benz MB 180- y la equipamos toda nosotros, la acondicionamos desde cero con materiales reciclados y recuperados. Salíamos de la oficina y nos poníamos a laburar en eso”, contó la pareja en diálogo con Infoeme sobre el vehículo que fue su “hogar” por tantos meses, y que cuenta con cama, ducha, calefón y hasta un tablero de dibujo para Eduardo.

Fue ahí que emprendieron viaje: primero fue Buenos Aires y de ahí empezaron a bajar por la costa atlántica. “Pasamos por toda las ciudades de la costa y seguimos por la ruta 3 al sur. Estuvimos en la Península Valdés, en el Glaciar Perito Moreno, en los Siete Lagos; después empezamos a subir por la ruta 40, al norte, hasta que en Córdoba nos agarró la pandemia y tuvimos que volver”.

Para afrontar los gastos de semejante travesía, los viajeros no dudaron en echar mano a todos los recursos y posibilidades que se les presentaron: invirtieron lo que habían ahorrado para su proyecto original -Nueva Zelanda- y dejaron su casa alquilada; aparte de eso siguieron trabajando de forma online (Jesica de community manager, con el manejo de redes, y Eduardo como diseñador industrial) pero también hicieron voluntariados, un intercambio de servicios que los ayudó a solventar el viaje. “Vos haces lo que necesite el empleador a cambio de alojamiento y comida, hemos cortado el pasto en un hostel, atendimos un restaurant… Así fue que nos regalaron un ticket para embarcarnos y ver las ballenas”, contaron.

Aunque el viaje por Argentina se vio interrumpido por el aislamiento impuesto por la pandemia, la pareja olavarriense no sólo tiene el proyecto de retomar su plan, sino de ampliarlo: ahora su objetivo es recorrer toda América, desde nuestro país hasta Alaska. “Volvimos con ese plan, la idea es subir por Uruguay, Brasil, por Ecuador, Centroamérica, México y ahí subir por Estados Unidos y Canadá hasta Alaska. Igualmente no tenemos un objetivo fijo, lo importante es todo lo que está en el medio: conocer gente, lugares, experiencias”, precisó Eduardo.

Mientras tanto, están armando una página web -que, según el plan, llevará el nombre de la camioneta- en donde piensan compartir información y sugerencias para viajeros. Hasta que no esté listo el diseño del sitio, se pueden encontrar muchas fotos e información de su viaje en su Instagram: @gitanarodantera